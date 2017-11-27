Российская фигуристка Цурская стала четвертой на этапе Гран-при в США

Из числа участниц турнира в Лейк-Плэсиде на последнее место в женском финале Гран-при претендовали лишь Цурская и американка Эшли Вагнер (снялась с соревнований во время произвольной программы). Для этого им необходимо было побеждать на этапе в США Таким образом, спортсменки не смогли пробиться в финал серии, а последняя путевка досталась японке Вакабе Хигути.