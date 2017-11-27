Российская фигуристка Цурская стала четвертой на этапе Гран-при в США
ТАСС, 27 ноября. Российская фигуристка Полина Цурская заняла четвертое место на заключительном этапе Гран- при 2017 года, завершившимся в американском
ТАСС, 27 ноября. Российская фигуристка Полина Цурская заняла четвертое место на заключительном этапе Гран- при 2017 года, завершившимся в американском
По сумме короткой и произвольной программ россиянка получила 195,56 балла. Победу одержала японка Сатоко Мияхара (214,03), второе место заняла ее соотечественница Каори Сакамото (210,59), третье — американка Брэди Теннелл (204,10). Россиянка Серафима Саханович стала пятой (189,75), Алена Леонова — седьмой (185,93).
Из числа участниц турнира в
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