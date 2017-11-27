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07:59 (мск), источник: ТАСС

Российская фигуристка Цурская стала четвертой на этапе Гран-при в США

ТАСС, 27 ноября. Российская фигуристка Полина Цурская заняла четвертое место на заключительном этапе Гран- при 2017 года, завершившимся в американском Лейк-Плэсиде.

Источник: РИА "Новости"

По сумме короткой и произвольной программ россиянка получила 195,56 балла. Победу одержала японка Сатоко Мияхара (214,03), второе место заняла ее соотечественница Каори Сакамото (210,59), третье — американка Брэди Теннелл (204,10). Россиянка Серафима Саханович стала пятой (189,75), Алена Леонова — седьмой (185,93).

Из числа участниц турнира в Лейк-Плэсиде на последнее место в женском финале Гран-при претендовали лишь Цурская и американка Эшли Вагнер (снялась с соревнований во время произвольной программы). Для этого им необходимо было побеждать на этапе в США Таким образом, спортсменки не смогли пробиться в финал серии, а последняя путевка досталась японке Вакабе Хигути.

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в японской Нагое с 7 по 10 декабря.

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