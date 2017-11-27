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07:54 (мск), источник: ТАСС

Определились все участники финала Гран-при по фигурному катанию

ТАСС, 27 ноября. Стал известен окончательный список участников финала серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в японской Нагое с 7 по 10 декабря.

Источник: РИА "Новости"

В ночь на понедельник в американском Лейк-Плэсиде завершился заключительный этап Гран-при 2017 года, по итогам которого стали известны все участники предстоящего финала.

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Мужские соревнования представят Михаил Коляда, Сергей Воронов (оба — Россия), Адам Риппон, Натан Чен (оба — США), Шома Уно (Япония) и Цзинь Боян (Китай).

В женских соревнованиях выступят Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова (все — Россия), Кейтлин Османд (Канада), Каролина Костнер (Италия), Вакаба Хигути (Япония).

Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Ксения Столбова / Федор Климов (обе пары из России), Юй Сяоюй / Чжан Хао, Суй Вэньцзин / Хан Цун (обе пары из Китая), Алена Савченко / Бруно Массо (Германия), Меган Дюамель / Эрик Рэдфорд (Канада) выступят в соревнованиях спортивных пар.

В танцах на льду соревноваться будут Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция), Тесса Вирту / Скотт Моир (Канада), Мэдисон Чок / Эван Бэйтс, Майя и Алекс Шибутани, Мэдисон Хуббель / Захари Донахью (все дуэты и США), Анна Каппеллини / Лука Ланотте (Италия).

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