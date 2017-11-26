Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Воронов пробился в финал серии Гран-при по фигурному катанию
Россиянин Сергей Воронов занял третье место в соревнованиях одиночников на этапе
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Россиянин Сергей Воронов занял третье место в соревнованиях одиночников на этапе
Этот результат позволил 30-летнему москвичу во второй раз в карьере выйти в финал престижной серии. В 2014 году он показал третий результат в финале
Ранее право впервые в карьере выступить в финале серии получил ещё один представитель России Михаил Коляда.
Финал