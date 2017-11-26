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14:30 (мск), источник: ТАСС

Российская фигуристка Цурская идет восьмой после короткой программы на Гран-при США

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Полина Цурская занимает восьмое место после короткой программы на заключительном этапе Гран-при 2017 года, проходящем в американском Лейк-Плэсиде. Россиянка получила 63,20 балла.

Источник: РИА "Новости"

Лидирует после короткой программы японка Сатоко Мияхара (70,72), второе место занимает ее соотечественница Каори Сакамото (69,40), третье — канадка Габриэль Дэйлман (68,08). Россиянка Серафима Саханович занимает пятую позицию (66,28), Алена Леонова — седьмую (63,91).

Соревнования в Лейк-Плэсиде определят окончательный состав финала Гран-при, который пройдет с 7 по 10 декабря в японской Нагое. Из числа участниц турнира в Лейк-Плэсиде на последнее место в женском финале претендуют лишь Цурская и американка Эшли Вагнер (шестое место после короткой программы) — в Нагою они смогут поехать в случае победы на этапе в США.

Произвольную программу спортсменки покажут в ночь на понедельник.

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