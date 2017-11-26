Российская фигуристка Цурская идет восьмой после короткой программы на Гран-при США
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Полина Цурская занимает восьмое место после короткой программы на заключительном этапе
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Полина Цурская занимает восьмое место после короткой программы на заключительном этапе
Лидирует после короткой программы японка Сатоко Мияхара (70,72), второе место занимает ее соотечественница Каори Сакамото (69,40), третье — канадка Габриэль Дэйлман (68,08). Россиянка Серафима Саханович занимает пятую позицию (66,28), Алена Леонова — седьмую (63,91).
Соревнования в
Произвольную программу спортсменки покажут в ночь на понедельник.