Российская фигуристка Цурская идет восьмой после короткой программы на Гран-при США

Соревнования в Лейк-Плэсиде определят окончательный состав финала Гран-при, который пройдет с 7 по 10 декабря в японской Нагое. Из числа участниц турнира в Лейк-Плэсиде на последнее место в женском финале претендуют лишь Цурская и американка Эшли Вагнер (шестое место после короткой программы) — в Нагою они смогут поехать в случае победы на этапе в США.