Фигуристы Синицина и Кацалапов идут третьими после короткой программы на Гран-при США

Россияне за прокат получили от судей 68,72 балла. Лидируют американцы Майя и Алекс Шибутани (79,18), второе место занимают итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (72,70). Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро располагаются на четвертой строчке (64,20).

Российские дуэты Синицина / Кацалапов и Загорски / Гурейро получат путевку в финал Гран-при в случае победы на этапе в США. Майе и Алексу Шибутани для выхода в финал достаточно оказаться в тройке призеров, Каппеллини и Ланотте необходимо побеждать. В случае провала фаворитов шансы на выход в финал сохраняет российский дуэт Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев.