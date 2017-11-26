Фигуристы Синицина и Кацалапов идут третьими после короткой программы на Гран-при США
ТАСС, 26 ноября. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают третье место в танцах на льду на заключительном этапе серии
ТАСС, 26 ноября. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают третье место в танцах на льду на заключительном этапе серии
Россияне за прокат получили от судей 68,72 балла. Лидируют американцы Майя и Алекс Шибутани (79,18), второе место занимают итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (72,70). Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро располагаются на четвертой строчке (64,20).
Российские дуэты Синицина / Кацалапов и Загорски / Гурейро получат путевку в финал
Произвольную программу фигуристы покажут в воскресенье. Финал серии