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14:15 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Синицина и Кацалапов идут третьими после короткой программы на Гран-при США

ТАСС, 26 ноября. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают третье место в танцах на льду на заключительном этапе серии Гран-при, проходящем в американском Лейк-Плэсиде.

Источник: РИА "Новости"

Россияне за прокат получили от судей 68,72 балла. Лидируют американцы Майя и Алекс Шибутани (79,18), второе место занимают итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (72,70). Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро располагаются на четвертой строчке (64,20).

Российские дуэты Синицина / Кацалапов и Загорски / Гурейро получат путевку в финал Гран-при в случае победы на этапе в США. Майе и Алексу Шибутани для выхода в финал достаточно оказаться в тройке призеров, Каппеллини и Ланотте необходимо побеждать. В случае провала фаворитов шансы на выход в финал сохраняет российский дуэт Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев.

Произвольную программу фигуристы покажут в воскресенье. Финал серии Гран-при пройдет в японской Нагое с 7 по 10 декабря.

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