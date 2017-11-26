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01:53 (мск), источник: ТАСС

Российский фигурист Воронов квалифицировался в финал серии Гран-при

ТАСС, 26 ноября. Россиянин Сергей Воронов квалифицировался в финал серии Гран-при по фигурному катанию.

Источник: Reuters

На заключительном этапе Гран-при 2017 года, который проходит в американском Лейк-Плэсиде, россиянину для выхода в финал серии достаточно было занять место в первой пятерке.

По сумме короткой и произвольной программ Воронов набрал 257,49 балла и на данный момент занимает первую позицию. Осталось выступить только двум фигуристам, поэтому россиянин как минимум гарантировал себе третье место.

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