Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Российский фигурист Воронов квалифицировался в финал серии Гран-при
ТАСС, 26 ноября. Россиянин Сергей Воронов квалифицировался в финал серии
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ТАСС, 26 ноября. Россиянин Сергей Воронов квалифицировался в финал серии
На заключительном этапе
По сумме короткой и произвольной программ Воронов набрал 257,49 балла и на данный момент занимает первую позицию. Осталось выступить только двум фигуристам, поэтому россиянин как минимум гарантировал себе третье место.