Фигуриста Энберта увели на допинг-контроль сразу со льда на турнире Skate America

ЛЕЙК-ПЛЭСИД (США), 26 ноя — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Представитель антидопинговой службы увел Александра Энберта на допинг-контроль сразу после выхода российского фигуриста со льда арены имени Херба Брукса в Лейк-Плэсиде, где он выступил в паре с Натальей Забияко с произвольной программой на турнире Skate America, фигуристов не допустили в смешанную зону, где проходит общение со СМИ.