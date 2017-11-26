Фигуриста Энберта увели на допинг-контроль сразу со льда на турнире Skate America
ЛЕЙК-ПЛЭСИД (США), 26 ноя — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Представитель антидопинговой службы увел Александра Энберта на допинг-контроль сразу после выхода российского фигуриста со льда арены имени Херба Брукса в Лейк-Плэсиде, где он выступил в паре с Натальей Забияко с произвольной программой на турнире Skate America, фигуристов не допустили в смешанную зону, где проходит общение со СМИ.
Источник:РИА "Новости"
Энберт, которому проходить допинг-контроль пришлось по жребию, смог переодеться и дать комментарий корреспонденту агентства «Р-Спорт» только после того, как заполнил необходимые документы. Обычно спортсмены отправляются на допинг-контроль только после прохода через микст-зону.
«Не думаю, что здесь был какой-то умысел, просто комната для допинг-контроля находится прямо рядом с выходом со льда, — сказал Энберт корреспонденту “Р-Спорт”, комментируя эпизод. — В целом никакого повышенного внимания антидопинговых служб мы не испытываем, все процедуры проходят как обычно».
Забияко и Энберт заняли на заключительном этапе серии Гран-при Skate America четвертое место в парном катании.