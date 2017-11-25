Тренер: Ковтун снялся с произвольной программы Гран-при США из-за травмы ноги

В ночь с пятницы на субботу по московскому времени Ковтун выступил с короткой программой на шестом этапе Гран-при в США и дважды упал на четверных прыжках — сальхове и тулупе. Трехкратный чемпион России занял промежуточное 12-е место.

«Проблема появилась после падения на сальхове в короткой программе. На неудачном приземлении произошел надрыв мышцы правой ноги. Вчера он не ощущал боли, а сегодня на тренировке сказал, что чувствует онемение. Пошли к врачам, чтобы ногу размассировать, но оказалось, что проблема серьезная. Врачи рекомендовали.