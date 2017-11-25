Тренер: Ковтун снялся с произвольной программы Гран-при США из-за травмы ноги

Звезда рэпа Василий «Баста» Вакуленко собирает на свои концерты больше зрителей, чем его любимый ЦСКА на домашние матчи.
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В ночь с пятницы на субботу по московскому времени Ковтун выступил с короткой программой на шестом этапе
«Проблема появилась после падения на сальхове в короткой программе. На неудачном приземлении произошел надрыв мышцы правой ноги. Вчера он не ощущал боли, а сегодня на тренировке сказал, что чувствует онемение. Пошли к врачам, чтобы ногу размассировать, но оказалось, что проблема серьезная. Врачи рекомендовали.