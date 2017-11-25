Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Российский фигурист Александр Самарин победил на турнире в Шанхае
МОСКВА, 25 ноя —
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МОСКВА, 25 ноя —
Самарин в произвольной программе показал результат 175,65 балла, второе место занял Морис Квителашвили из Грузии (157,78), замкнул тройку сильнейших казахстанец Денис Тен (157,01).
Согласно регламенту соревнований, фигуристы не исполняли короткую программу.