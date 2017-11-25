Звезда рэпа Василий «Баста» Вакуленко собирает на свои концерты больше зрителей, чем его любимый ЦСКА на домашние матчи.
Российские фигуристы Боброва и Соловьев победили в танцах на льду на турнире в Шанхае
МОСКВА, 25 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 25 ноя —
По регламенту турнира фигуристы должны были откатать только произвольную программу. Боброва и Соловьев получили от судей 113,10 балла. Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (102,96), третьими — французы
Еще одна российская пара Алла Лобода/Павел Дрозд завершила соревнования на 4-м месте (95,27).