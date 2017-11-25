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17:54 (мск), источник: Vesti.kz

Денис Тен выиграл «бронзу» на турнире в Шанхае

У девушек Элизабет Турсынбаева заняла второе место.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 казахстанский фигурист Денис Тен занял третье место на турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае, передает корреспондент Vesti.kz.

Победитель в одиночном катании определялся по результатам произвольной программы. За свой прокат Тен получил 157,01 балла.

Первое место занял россиянин Александр Самарин с результатом 175,65 балла, а вторым ста Морис Квителашвили (157,78) из Грузии.

У девушек казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева заняла второе место, получив за произвольную программу 128,45 балла. Первое и третье место заняли россиянки Елена Радионова (131,06) и Мария Сотскова (128,18) соответственно.

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