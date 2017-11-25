Чен лидирует после короткой программы на Skate America, Воронов — третий

Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
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Чен за прокат короткой программы получил 104,12 балла. Второе место занимает еще один фигурист из США Адам Риппон (89,04), у Воронова 87,51 балла.
Второй российский участник состязаний в мужском одиночном катании на Skate America Максим Ковтун — 12-й (64,98).
Произвольную программу на Skate America одиночники исполнят в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени.