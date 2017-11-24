Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Ефимова и Коровин стали вторыми в соревнованиях спортивных пар на турнире в Таллине
МОСКВА, 24 ноя —
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МОСКВА, 24 ноя —
Коровин и Ефимова по итогам короткой и произвольной программ набрали 162,62 балла, уступив лишь австралийской паре Екатерина Александровская/Харли Уиндзор (178,90). Замкнули тройку сильнейших еще одни представители России Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (161,60).
В пятницу произвольную программу на турнире в Таллине исполнят женщины.