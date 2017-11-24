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21:19 (мск), источник: Р-Спорт

Ефимова и Коровин стали вторыми в соревнованиях спортивных пар на турнире в Таллине

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. Российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «Челленджер» в Таллине Tallinn Trophy.

Источник: РИА "Новости"

Коровин и Ефимова по итогам короткой и произвольной программ набрали 162,62 балла, уступив лишь австралийской паре Екатерина Александровская/Харли Уиндзор (178,90). Замкнули тройку сильнейших еще одни представители России Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (161,60).

В пятницу произвольную программу на турнире в Таллине исполнят женщины.

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