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18:34 (мск), источник: Р-Спорт

Российская фигуристка Радионова победила на турнире в Шанхае, Сотскова — третья

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. Российская фигуристка Елена Радионова выиграла соревнования в одиночном катании на турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае.

Источник: РИА "Новости"

Победительница в одиночном катании определялась по результатам произвольной программы. Радионова получила за свой прокат 131,06 балла. Второе место заняла казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева (128,45). Тройку призеров замкнула еще одна россиянка Мария Сотскова (128,18).

Турнир в Шанхае завершится в пятницу.

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