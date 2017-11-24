Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Российская фигуристка Радионова победила на турнире в Шанхае, Сотскова — третья
МОСКВА, 24 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 24 ноя —
Победительница в одиночном катании определялась по результатам произвольной программы. Радионова получила за свой прокат 131,06 балла. Второе место заняла казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева (128,45). Тройку призеров замкнула еще одна россиянка Мария Сотскова (128,18).
Турнир в Шанхае завершится в пятницу.