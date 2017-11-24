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08:55 (мск), источник: Р-Спорт

Кольца Лейк-Плэсида: фигуристы Воронов и Цурская поспорят за Финал Гран-при

ЛЕЙК-ПЛЭСИД (США), 24 ноя — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Заключительный, шестой этап Гран-при по фигурному катанию, турнир Skate America, пройдет в американском местечке Лейк-Плэсид. Российские фигуристы Сергей Воронов и Полина Цурская имеют хорошие шансы побороться за выход в Финал серии.

Источник: Reuters

Олимпийский символизм.

Американский этап Гран-при обычно открывает престижную коммерческую серию, но на сей раз ему предстоит выполнить куда более важную миссию — окончательно распределить вакансии в Финале, который в олимпийский сезон имеет особое значение. Можно усмотреть некий символизм в том, что в нынешнем году турнир Skate America проводится в Лейк-Плэсиде — затерянной в горах Адирондак деревне, дважды тем не менее принимавшей зимние Олимпийские игры.

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В мужском одиночном катании ситуация запутана так, как переплетены кольца на олимпийской эмблеме, по понятным причинам встречающейся на главной улице Лейк-Плэсида. Из-за снятия с японского этапа Гран-при олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю и провала на китайском турнире двукратного чемпиона мира Хавьера Фернандеса на выход в Финал реально претендуют большое количество фигуристов, обычно на попадание в сильнейшую мировую шестерку не замахивающихся.

Это совершенно не относится к ветерану российского мужского одиночного катания Сергею Воронову, который в Финале Гран-при выступал и занимал там призовое место. Тем не менее широкий разброс претендентов на участие в решающем турнире серии несколько облегчает ему задачу на Skate America — чтобы попасть в Финал Гран-при и присоединиться к чемпиону России Михаилу Коляде, Воронову, выигравшему японский этап, достаточно занять в Лейк-Плэсиде место не ниже четвертого.

Впрочем, слово «облегчает» здесь весьма условное. Состав участников в мужском турнире Skate America очень неплохой. Здесь выступят два мастера насытить программы по-максимуму четверными прыжками — американец Натан Чен и китаец Цзинь Боян. Претендует на пьедестал артистичный Адам Риппон, еще один хозяин турнира. Может «выстрелить» и другой китайский фигурист Хань Янь.

Наконец, вполне может побороться за место в тройке лучших американского этапа россиянин Максим Ковтун. Трехкратный чемпион России тяжело начал сезон — из-за травм долго не мог приступить к полноценной подготовке, пропустил свой первый этап Гран-при в Канаде. Но сейчас Ковтун в Лейк-Плэсиде, и он готов к бою.

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Цурская, Вагнер или Хигути?

Все намного понятнее в борьбе за выход в Финал Гран-при в женском одиночном катании. Россиянки Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова, канадка Кейтлин Осмонд и итальянка Каролина Костнер уже там, на Skate America будет разыграна последняя свободная вакансия.

Претендуют на эту последнюю путевку три фигуристки — это американка Эшли Вагнер, россиянка Полина Цурская и японка Вакаба Хигути. Две из них выступят в Лейк-Плэсиде. Победа на Skate America обеспечит выход в Финал как Вагнер, так и Цурской.

Если сравнивать их шансы, то может показаться, что у Вагнер их больше — все-таки она более титулованная фигуристка, к тому же хозяйка льда, а Цурская проводит только первый взрослый сезон. Но на самом деле россиянка при чистом прокате имеет все шансы американку опередить — техническая база у нее выше, да и баллов на своем первом этапе в Японии она набрала намного больше, чем Вагнер на Skate Canada.

Хигути же надо болеть за победу на Skate America своей соотечественницы Сатоко Мияхары. Это все же относительно вероятный вариант, и он может помочь Хигути выйти в Финал. Но не факт — если Цурская проиграет Мияхаре и станет второй, обойдя при этом Вагнер, россиянку этот вариант может устроить, если она наберет высокие баллы.

На американском этапе выступят еще две российские фигуристки. Алена Леонова очень достойно выступила на турнире в Японии, откатав чисто две программы, ее задача — доказать, что она может кататься стабильно хорошо. А Серафима Саханович заменила в составе участниц Skate America травмированную соотечественницу Анну Погорилую.

Саханович, дважды выигрывавшая серебро на чемпионате мира среди юниоров, несмотря на 17-летний возраст, уже участвовала в Skate America, но нынешнее выступление в Лейк-Плэсиде станет для нее первой серьезной проверкой сил после перехода к новому тренеру — Евгению Плющенко. Причем проверка будет вдвойне сложной — двукратный олимпийский чемпион сейчас участвует в туре по Европе, поэтому на соревнования с ученицей он приехать не смог.

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Спутать карты фаворитам.

В парном катании на Skate America Россию представят Наталья Забияко и Александр Энберт. Теоретически можно найти расклад, при котором они могут побороться за Финал Гран-при, но он настолько фантастичен, что и искать его не стоит. Реально Забияко и Энберту и за пьедестал в Лейк-Плэсиде будет бороться непросто, потому что среди их соперников двукратные чемпионы мира канадцы Меган Дюамель/Эрик Редфорд, двукратные медалисты мировых первенств немцы Алена Савченко/Брюно Массо и китайцы Юй Сяоюй/Цзинь Ян.

Именно эти три пары с наибольшей долей вероятности и присоединятся к уже обеспечившим себе место в Финале россиянам Евгении Тарасовой/Владимиру Морозову, Ксении Столбовой/Федору Климову и китайцам Сунь Вэньцзин/Хань Цуну.

Что касается танцев на льду, то в Лейк-Плэсиде выступят аж шесть дуэтов, сохраняющих теоретические шансы на выход в Финал. Понятно, что среди них есть те, у кого эти шансы весьма реальны. Фаворитами являются хозяева льда Майя и Алекс Шибутани, уже имеющие в активе победу на московском этапе серии. Главные претенденты на то, чтобы побороться с американцами — Анна Каппеллини/Лука Ланотте из Италии. Золото и серебро этих двух пар выведут их в Финал и оставят за бортом решающего турнира серии шестикратных чемпионов России Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева.

Однако у остальных есть возможность стать возмутителями спокойствия и спутать фаворитам карты — и среди этих остальных два российских дуэта. Виктория Синицина и Никита Кацалапов получили очень достойные баллы на японском турнире, и их главная задача — превзойти тот результат и набрать условные висты в пока еще заочной борьбе за место в российской олимпийской команде. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро не менее амбициозны и также не собираются быть как в Лейк-Плэсиде, так и в сборной России статистами.

Турнир Skate America будет проходить три дня. В пятницу вечером по местному времени спортивные пары и мужчины выступят с короткими программами, затем в субботу днем — с произвольными. Этим же вечером танцоры и одиночницы продемонстрируют короткие программы, а в воскресенье — произвольные.

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