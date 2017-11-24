Американская мечта Воронова и Цурской

Источник: AFP 2017

Последний этап «Гран-при» — не просто хронологическая точка в серии турниров. В этом году он как никогда похож на кульминацию хорошего фильма, которая сводит вместе многочисленные сюжетные линии и одновременно служит для зрителей затравкой на сиквел. В роли такого продолжения выступает, понятное дело, финал серии, который сам по себе является отдельным самостоятельным «кино» со своими сюжетами, интригами и главными звездами.

ЖЕНСКАЯ ИНТРИГА

Взять, например, женские соревнования. Пять финалисток уже определены: это Евгения Медведева, Алина Загитова, Каролина Костнер, Кэтлин Осмонд и Мария Сотскова. Довольно редкая ситуация: получается, что в Лэйк-Плэсиде будет разыгрываться всего одно место в финале. Для сравнения, в мужских соревнованиях путевку в Нагойю пока гарантировали себе всего два человека. Претендовать на последнее место в финале у девушек могут Эшли Вагнер или Полина Цурская, причем и той, и другой фигуристке для этого необходимо побеждать. Записать их обеих в число фавориток турнира стоило бы при любом раскладе, но в данном случае дело еще и в чистой математике.

У американки и россиянки после первого старта есть по 11 баллов — больше, чем у всех остальных участниц этапа. У Сотсковой, занимающей сейчас пятое место в рейтинге, 26 очков. Если в Лэйк-Плэсиде вдруг выиграет кто-то еще, например, Сатоко Миахара, фигуристка, занявшая второе место, поспорит за заветную путевку с японкой Вакабой Хигучи. В этом случае финалистку определит второй после набранных очков показатель — количество баллов за прокат, полученных на двух этапах.

Впрочем, с учетом невеселых новостей этой недели, в Лэйк-Плэсиде в любом случае имеет смысл побороться даже за второе место, а с ним и статус первой запасной. Учитывая серьезную травму Медведевой (у двукратной чемпионки мира стрессовый перелом одной из костей правой ноги, и сейчас она ходит в гипсе), перспектива, что она пропустит финал, более чем реальна. Ведь дело не только в травме, но и в пределах допустимого риска. Называя вещи своими именами, в олимпийский сезон финал «Гран-при» — точно не то мероприятие, ради которого стоит рисковать и убиваться.

Напомним, что от участия в американском этапе чуть раньше отказалась Анна Погорилая. Это, безусловно, потеря, но с учетом состояния фигуристки и имеющихся у нее проблем со спиной решение представляется безусловно верным. Это драматическое обстоятельство даст возможность посмотреть в серьезном деле на заменившую Погорилую Серафиму Саханович и оценить прогресс, которого фигуристка добилась под руководством своего нынешнего тренера Евгения Плющенко.

ШАНС ДЛЯ ВОРОНОВА

Отдельную интригу подарил российским болельщикам в этом розыгрыше «Гран-при» Сергей Воронов. Заработав 15 баллов за победу на японском этапе, 30-летний ветеран имеет более чем реальные шансы выйти в финал серии. В Америке ему предстоит бороться за очки с Натаном Ченом (15 баллов), Адамом Риппоном (13), Бояном Цзинем (13), Хань Янем (7) и Максимом Ковтуном. Все они способны отобрать заветные очки друг у друга. Простой эту задачу не назовешь, но фора у Воронова все же есть. У Джейсона Брауна, который сейчас в рейтинге идет третьим, после двух этапов всего 22 очка, у Хавьера Фернандеса — и вовсе 20. С другой стороны, хочется верить, что сам Воронов таких подсчетов не ведет, и повода немного расслабиться в этих цифрах не видит. Потому что коварное это дело.

Для Ковтуна, пропустившего начало сезона из-за травмы, это будет первый и единственный этап «Гран-при» в этом году. Каково его нынешнее состояние, пока не ясно, но потенциально навести шороху даже в очень серьезной компании россиянин, хочется верить, способен. Так что за мужскими соревнованиями стоит следить не менее пристально, чем за женскими.

В танцах на льду своя интрига. Фаворитами этапа представляются Майя и Алекс Шибутани, уже имеющие в копилке победу в Москве. Анна Каппеллини/Лука Ланотте постараются стать как минимум вторыми. Если это им удастся, итальянский дуэт будет оспаривать последнюю путевку в финал серии с Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьевым: при равенстве набранных очков придется считать полученные на двух турнирах баллы.

В турнире спортивных пар нас ждет уже вторая за осень очная дуэль Мэган Дюамель/Эрика Рэдфорда и Алены Савченко/Бруно Массо. Первая встреча, напомним, завершилась победой канадцев. Но это было почти месяц назад, к тому же немецкая пара тогда много ошибалась в произвольной программе. Как будет в Лэйк-Плэсиде, узнаем уже вечером субботы.

РОССИЯНЕ НА SKATE AMERICA-2017

Мужчины . Сергей Воронов, Максим Ковтун.

Пары . Наталья Забияко/Александр Энберт.

Танцы на льду . Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Женщины . Алена Леонова, Серафима Саханович, Полина Цурская.

РАСПИСАНИЕ ЭТАПА (время московское​)

25 ноября, суббота

02:25. Пары (короткая программа)

03:55. Мужчины (короткая программа)

22:00. Пары (произвольная программа)

23:55. Мужчины (произвольная программа).

26 ноября, воскресенье

03:30. Танцы (короткий танец)

05:20. Женщины (короткая программа)

21:55. Танцы (произвольный танец).