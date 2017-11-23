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19:02 (мск), источник: Газета.Ру

Очнулась — гипс: Медведева готовится к Играм с травмой

Российская фигуристка Евгения Медведева выступала на двух этапах Гран-при с трещиной в плюсневой кости правой правой стопы, что не помешало ей выиграть соревнования и квалифицироваться в финал в Нагое. Однако участие Медведевой, на чью ногу наложили гипс, в состязаниях в Японии пока остается под вопросом.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Российская фигуристка Евгения Медведева получила травму в начале олимпийского сезона и выступала на обезболивающих препаратах на двух этапах Гран-при, на которых все равно победила. Об этом спортсменка сообщила с помощью официального сайта Федерации фигурного катания на коньках России.

«За несколько дней до московского этапа Гран-при я почувствовала боль в правой ноге, но, честно говоря, не знаю спортсмена, выступающего на таком высоком уровне, у которого бы что-нибудь не болело. Понятно, что я продолжила готовиться к старту. Но за два-три дня до Гран-при боль усилилась, мы обратились к врачам, которые диагностировали трещину в плюсневой кости правой стопы», — рассказала Медведева.

На этапе в Осаке фигуристка также чувствовала боли в ноге, но завершила оба проката и показала первый результат.

«В таком состоянии поехала на NHK Trophy. Да, был большой риск, что нога просто не выдержит. Но это олимпийский сезон, и совершенно непонятно, что будет в будущем со всей этой ситуацией вокруг нашего спорта. Да и в моей карьере еще не было случая, когда я отказывалась от соревнований из-за травмы, даже если и была травмирована.

В Осаке после короткой программы я почувствовала ухудшение. Произвольную программу катала уже на сильных обезболивающих", — продолжила спортсменка.

Из-за травмы участие Медведевой в финале Гран-при в Нагое, на который она квалифицировалась с двумя победами, остается под вопросом.

«Если врачи запретят выступать в Японии, то это будет худший сценарий. Мне будет очень тяжело наблюдать со стороны за борьбой спортсменов. Тем более, я отобралась в финал. И, как я сказала, это будут первые в моей карьере соревнования, которые я пропущу из-за травмы. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет. Во всяком случае для себя я приняла решение, что выступлю в финале Гран-при, несмотря ни на что», — заключила Медведева.

Травма в олимпийский сезон — всегда крайне неприятное событие, так как она вносит изменения в план подготовки к главному старту четырехлетия, и, находясь в гипсе, двукратная чемпионка мира вынуждена прервать свои тренировки и терять драгоценное время.

Возможное отсутствие Медведевой на финале Гран-при станет большим разочарованием для поклонников ее таланта и восходящей звезды Алины Загитовой, которая также выиграла оба своих старта. Все с нетерпением ждут очного противостояния двух сильнейших фигуристок России, но, если врачи запретят Медведевой выступать, то их встречу придется подождать еще какое-то время — до чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Финал Гран-при в Нагое состоится 7—10 декабря, следовательно, на восстановление у Медведевой осталось всего две недели. Чемпионат России пройдет 19—24 декабря, и за четыре недели спортсменка должна успеть залечить травму.

Дуэль Медведевой с Загитовой может стать весьма яркой и непредсказуемой. Достаточно лишь отметить, что Алина на пятом этапе в Гренобле в произвольной программе превысила результат в 150 баллов и стала лишь третьей спортсменкой за всю историю, кому покорялась столь высокая планка.

До нее таких оценок удостаивались лишь Медведева и кореянка Ким Ю На, уже завершившая карьеру.

Выступления двукратной чемпионки мира в этом сезоне озадачили поклонников фигурного катания. Конечно, россиянка выиграла два этапа Гран-при, но на обоих совершила досадные падения, которые для чемпионки мира и Европы совсем не характерны. Весть о трещине в плюсневой кости стопы объясняет далекие от идеала прокаты рекордсменки мира, и даже если, как заявила Медведева, обезболивающие снимают неприятные ощущения, ожидать стопроцентной концентрации и готовности вряд ли приходится.

Характерно, что российская фигуристка падала только в произвольной программе, чья продолжительность в два раза больше, чем короткой.

Если три минуты идеального катания Медведевой были по силам, то семь — уже нет.

Во время вынужденной паузы сильнейшая фигуристка планеты затронула тему, которой избегала на протяжении последних месяцев — возможного отстранения российской олимпийской сборной от Игр в Пхенчхане.

«Я не комментирую обычно такие вещи, но сейчас скажу то, что никогда не говорила. Олимпиада без России будет не Олимпиада. Все наши спортсмены достойны выступать там. Чистые должны выступать», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Фигуристка высказалась после известия о пожизненной дисквалификации от Игр и аннулировании результатов Олимпиады в Сочи у четырех российских скелетонистов, включая олимпийского чемпиона Александра Третьякова и бронзовую медалистку Сочи Елену Никитину.

К сожалению, перспективы российской сборной пока туманны, но опасность отстранения всей команды все еще витает. Поэтому появление лучшей фигуристки планеты двух последних лет на Олимпиаде в Корее остается под вопросом.

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