Очнулась — гипс: Медведева готовится к Играм с травмой
Российская фигуристка Евгения Медведева выступала на двух этапах
Российская фигуристка Евгения Медведева выступала на двух этапах
Российская фигуристка Евгения Медведева получила травму в начале олимпийского сезона и выступала на обезболивающих препаратах на двух этапах
«За несколько дней до московского этапа
На этапе в Осаке фигуристка также чувствовала боли в ноге, но завершила оба проката и показала первый результат.
«В таком состоянии поехала на NHK Trophy. Да, был большой риск, что нога просто не выдержит. Но это олимпийский сезон, и совершенно непонятно, что будет в будущем со всей этой ситуацией вокруг нашего спорта. Да и в моей карьере еще не было случая, когда я отказывалась от соревнований
В Осаке после короткой программы я почувствовала ухудшение. Произвольную программу катала уже на сильных обезболивающих", — продолжила спортсменка.
«Если врачи запретят выступать в Японии, то это будет худший сценарий. Мне будет очень тяжело наблюдать со стороны за борьбой спортсменов. Тем более, я отобралась в финал. И, как я сказала, это будут первые в моей карьере соревнования, которые я пропущу
Травма в олимпийский сезон — всегда крайне неприятное событие, так как она вносит изменения в план подготовки к главному старту четырехлетия, и, находясь в гипсе, двукратная чемпионка мира вынуждена прервать свои тренировки и терять драгоценное время.
Возможное отсутствие Медведевой на финале
Финал
Дуэль Медведевой с Загитовой может стать весьма яркой и непредсказуемой. Достаточно лишь отметить, что Алина на пятом этапе в Гренобле в произвольной программе превысила результат в 150 баллов и стала лишь третьей спортсменкой за всю историю, кому покорялась столь высокая планка.
До нее таких оценок удостаивались лишь Медведева и кореянка Ким Ю На, уже завершившая карьеру.
Выступления двукратной чемпионки мира в этом сезоне озадачили поклонников фигурного катания. Конечно, россиянка выиграла два этапа
Характерно, что российская фигуристка падала только в произвольной программе, чья продолжительность в два раза больше, чем короткой.
Если три минуты идеального катания Медведевой были по силам, то семь — уже нет.
Во время вынужденной паузы сильнейшая фигуристка планеты затронула тему, которой избегала на протяжении последних месяцев — возможного отстранения российской олимпийской сборной от Игр в Пхенчхане.
«Я не комментирую обычно такие вещи, но сейчас скажу то, что никогда не говорила. Олимпиада без России будет не Олимпиада. Все наши спортсмены достойны выступать там. Чистые должны выступать», — приводит слова Медведевой ТАСС.
Фигуристка высказалась после известия о пожизненной дисквалификации от Игр и аннулировании результатов Олимпиады в Сочи у четырех российских скелетонистов, включая олимпийского чемпиона Александра Третьякова и бронзовую медалистку Сочи Елену Никитину.
К сожалению, перспективы российской сборной пока туманны, но опасность отстранения всей команды все еще витает. Поэтому появление лучшей фигуристки планеты двух последних лет на Олимпиаде в Корее остается под вопросом.