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18:45 (мск), источник: Р-Спорт

Андрей Лазукин победил на этапе Кубка России в Москве

МОСКВА, 23 ноя — Р-Спорт. Фигурист Андрей Лазукин занял первое место в соревновании одиночников на пятом этапе Кубка России, который проходит в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Лазукин по итогам короткой и произвольной программ набрал 236,76 балла. Второе место занял Артур Дмитриев — 228,49. Третьим стал Артем Лежеев — 209,51.

Этап Кубка России в Москве завершится в субботу.

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