Тарасенко забросил две шайбы и отдал две голевые передачи, а в середине второго периода подрался с Беннингом, оформив таким образом «хет-трик Горди Хоу».
Андрей Лазукин победил на этапе Кубка России в Москве
МОСКВА, 23 ноя —
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МОСКВА, 23 ноя —
Лазукин по итогам короткой и произвольной программ набрал 236,76 балла. Второе место занял Артур Дмитриев — 228,49. Третьим стал Артем Лежеев — 209,51.
Этап Кубка России в Москве завершится в субботу.