Медведева: «Чистые» российские спортсмены должны выступить на ОИ-2018

В среду российские скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина решением Международного олимпийского комитета (МОК) были лишены золота и бронзы Олимпийских игр 2014 года, спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх. Кроме того, аннулированы результаты Игр в Сочи скелетонисток Марии Орловой и Ольги Потылицыной, они также лишены права выступать на Олимпийских играх. Ранее уже были аннулированы результаты шести российских лыжников, среди которых олимпийский чемпион в гонке на 50 км Александр Легков и трехкратный серебряный призер Олимпиады-2014 Максим Вылегжанин.

«Я не комментирую обычно такие вещи, но сейчас скажу то, что никогда не говорила. Олимпиада в России — это больше, чем Олимпиада. Все наши спортсмены как минимум достойны выступить на Олимпиаде. “Чистые” должны выступать», — сказала Медведева.