Медведева надеется выступить в Финале Гран-при, несмотря на травму стопы

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Медведева оформила выход в Финал Гран-при, который пройдет в Нагое с 7 по 10 декабря, победив на этапах серии в Москве 21 октября и Осаке 11 ноября. После победы в Осаке Медведева заявила, что недовольна своей произвольной программой, а также добавила, что у нее есть незначительные проблемы с голеностопом.

«Если врачи запретят выступать в Японии, то это будет худший сценарий. Мне будет очень тяжело наблюдать со стороны за борьбой спортсменов. Тем более что я отобралась в Финал, — сказала Медведева, которую цитирует официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). — Но я очень надеюсь, что этого не произойдет. Во всяком случае для себя я приняла решение, что выступлю в Финале Гран-при, несмотря ни на что».

Спортсменка рассказала, что в Осаке после короткой программы почувствовала ухудшение. «Произвольную программу катала уже на сильных обезболивающих. Мы на день задержались в Японии, я прошла медицинское обследование, сделала МРТ, которое показало трещины в кости правой стопы, — заявила Медведева. — Как только мы вернулись из Японии в Москву, мне наложили гипс. Я прохожу курс реабилитации».

Фигуристка рассказала, что почувствовала боль в правой ноге за несколько дней до московского этапа Гран-при. «Но за 2−3 дня до Гран-при боль усилилась, мы обратились к врачам, которые диагностировали трещину в плюсневой кости правой стопы. На российском этапе я каталась на обезболивающих, после чего сразу поехала в Германию, где диагноз подтвердился», — отметила двукратная чемпионка мира.