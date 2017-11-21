Медведева надеется выступить в Финале Гран-при, несмотря на травму стопы
МОСКВА, 21 ноя —
МОСКВА, 21 ноя —
Медведева оформила выход в Финал
«Если врачи запретят выступать в Японии, то это будет худший сценарий. Мне будет очень тяжело наблюдать со стороны за борьбой спортсменов. Тем более что я отобралась в Финал, — сказала Медведева, которую цитирует официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). — Но я очень надеюсь, что этого не произойдет. Во всяком случае для себя я приняла решение, что выступлю в Финале
Спортсменка рассказала, что в Осаке после короткой программы почувствовала ухудшение. «Произвольную программу катала уже на сильных обезболивающих. Мы на день задержались в Японии, я прошла медицинское обследование, сделала МРТ, которое показало трещины в кости правой стопы, — заявила Медведева. — Как только мы вернулись из Японии в Москву, мне наложили гипс. Я прохожу курс реабилитации».
Фигуристка рассказала, что почувствовала боль в правой ноге за несколько дней до московского этапа
«Все: и наша федерация, и врачи — делали все возможное, чтобы мне помочь, чтобы я быстрее смогла восстановиться. Спасибо всем огромное! Но за такой короткий срок травму до конца не удалось залечить. Тем не менее я почувствовала некоторое улучшение. В таком состоянии поехала на этап в Осаку. Да, был большой риск, что нога просто не выдержит, — призналась Медведева. — Но … в моей карьере еще не было случая, когда я отказывалась от соревнований