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14:40 (мск), источник: Р-Спорт

Фигуристка Погорилая сообщила, что из-за травмы пропустит заключительный этап ГП

МОСКВА, 20 ноя — Р-Спорт, Елена Вайцеховская. Российская фигуристка Анна Погорилая сообщила агентству «Р-Спорт», что из-за рецидива травмы спины не сможет принять участие в заключительном этапе Гран-при, который пройдет в Лейк-Плэсиде (США).

Источник: Reuters

На первом этапе соревнований в Канаде Погорилая стала девятой. Тренер фигуристки Анна Царева тогда сообщила «Р-Спорт», что, вероятно, спортсменке понадобится лечение в связи с давней травмой спины. Турнир Skate America состоится 24—26 ноября.

«После возвращения из Канады мы начали работать с Виктором Адоньевым над хореографией, чтобы программа стала еще более выразительной, дополнительно привлекли Виктора Кудрявцева для работы над прыжками и все пошло очень хорошо, — сказала по телефону Погорилая. — Потом я простудилась, пропустила несколько тренировок и когда вернулась на лед, начала немного форсировать работу — поскольку боялась, что упущу время. Вот спина снова и дала о себе знать. Сейчас я временно не тренируюсь».

Собеседница отметила, что не видела смысла обращаться к врачам, вернувшись из Канады.

«Все специалисты говорят одно и то же: нужно максимально снизить нагрузки на спину, — пояснила спортсменка. — Поэтому мы ограничились физиотерапией и тем, что начали закачивать спину. Обследование я проходила раньше, после этапа Кубка России в Йошкар-Оле, где была вынуждена сняться с соревнований после короткой программы. Мой тренер Анна Царева тогда сильно испугалась: никогда раньше не было такого, чтобы я не могла пошевелиться от боли, не могла снять в раздевалке коньки, костюм».

«В Москве выяснилось, что у меня когда-то был компрессионный перелом позвоночника, который давно зажил и уже не может беспокоить. Как я поняла, моя проблема заключается в том, что при прогибах в спине зажимаются связки, это влечет за собой защемление нервных окончаний, а дальше начинается цепная реакция: возникает воспаление, иногда настолько сильное, что для рецидива достаточно мелкого движения. Резкого захода во вращение, например. И сейчас я фактически не могу даже кататься, не говоря уже о прыжках», — продолжила Погорилая.

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