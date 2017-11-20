Фигуристка Погорилая сообщила, что из-за травмы пропустит заключительный этап ГП
МОСКВА, 20 ноя —
МОСКВА, 20 ноя —
На первом этапе соревнований в Канаде Погорилая стала девятой. Тренер фигуристки Анна Царева тогда сообщила «Р-Спорт», что, вероятно, спортсменке понадобится лечение в связи с давней травмой спины. Турнир Skate America состоится
«После возвращения из Канады мы начали работать с Виктором Адоньевым над хореографией, чтобы программа стала еще более выразительной, дополнительно привлекли Виктора Кудрявцева для работы над прыжками и все пошло очень хорошо, — сказала по телефону Погорилая. — Потом я простудилась, пропустила несколько тренировок и когда вернулась на лед, начала немного форсировать работу — поскольку боялась, что упущу время. Вот спина снова и дала о себе знать. Сейчас я временно не тренируюсь».
Собеседница отметила, что не видела смысла обращаться к врачам, вернувшись из Канады.
«Все специалисты говорят одно и то же: нужно максимально снизить нагрузки на спину, — пояснила спортсменка. — Поэтому мы ограничились физиотерапией и тем, что начали закачивать спину. Обследование я проходила раньше, после этапа Кубка России в
«В Москве выяснилось, что у меня