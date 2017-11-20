Российский фигурист Ковтун выступит на этапе Гран-при в США
МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский фигурист Максим Ковтун, пропустивший начало сезона
МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский фигурист Максим Ковтун, пропустивший начало сезона
Ковтуну пришлось скорректировать подготовку к олимпийскому сезону
«Мы планируем выступать, хотя и мало готовились, — рассказала Гончаренко. — Пусть он уже и не попадает в финал турнира, но Максиму нужно влиться в сезон, получить соревновательный тонус».
Заключительный этап серии