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11:48 (мск), источник: ТАСС

Российский фигурист Ковтун выступит на этапе Гран-при в США

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский фигурист Максим Ковтун, пропустивший начало сезона из-за проблем со здоровьем, выступит на заключительном этапе серии Гран-при в американском Лейк- Плэсиде. Об этом ТАСС рассказала тренер спортсмена Инна Гончаренко.

Ковтуну пришлось скорректировать подготовку к олимпийскому сезону из-за болей в спине. Он пропустил сентябрьские контрольные прокаты сборной в Сочи, а затем октябрьский этап серии в Риджайне (Канада), где было запланировано его первое выступление на турнире.

«Мы планируем выступать, хотя и мало готовились, — рассказала Гончаренко. — Пусть он уже и не попадает в финал турнира, но Максиму нужно влиться в сезон, получить соревновательный тонус».

Заключительный этап серии Гран-при пройдет 24—26 ноября в Лейк-Плэсиде, финал серии — 7—10 декабря в японском городе Нагоя.

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