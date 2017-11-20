Российский фигурист Ковтун выступит на этапе Гран-при в США

Ковтуну пришлось скорректировать подготовку к олимпийскому сезону из-за болей в спине. Он пропустил сентябрьские контрольные прокаты сборной в Сочи, а затем октябрьский этап серии в Риджайне (Канада), где было запланировано его первое выступление на турнире.