Загитова открыла охоту на Медведеву
Российская фигуристка Алина Загитова одержала вторую победу во взрослых соревнованиях, опередив всех на пятом этапе
Российская фигуристка Алина Загитова одержала вторую победу во взрослых соревнованиях, опередив всех на пятом этапе
Во французском Гренобле завершился предпоследний этап
Успешнее всех по традиции выступили девушки, одержавшие двойную победу во Франции.
Восходящая звезда Алина Загитова повторила успех
Однако путь к первому месту был у Загитовой нервным и непростым. После короткой программы россиянка шла лишь на пятой позиции. Алина допустила падение на первом прыжке в каскаде, в результате чего элемент был просто не засчитан, а в попытке
Если в Пекине занимавшая после первого дня четвертое место Загитова отставала от лидера менее чем на три балла, то в Гренобле ей пришлось отыгрывать шесть с половиной баллов, что она и сделала в блестящем стиле. 15-летняя россиянка чисто исполнила все элементы и показала фантастическую оценку 151,34 балла за произвольную программу. А ее сумма за два проката составила 213,80.
Загитова стала третьей спортсменкой за всю историю, кому в произвольной программе покорился рубеж в 150 очков.
Помимо нее это удавалось лишь Медведевой и кореянке Ким Ю На. Причем Алина превзошла достижение корейской фигуристки чуть более чем на балл, а Медведева находится в своей собственной лиге и имеет на своем счету сумму 160,46.
Получив такую высокую оценку, Загитова вынудила своих соперниц прыгнуть выше головы. Многие из них справились, и вторая российская участница Мария Сотскова установила личный рекорд с суммой 140,99 балла, но этого оказалось недостаточно, чтобы бороться с более молодой соотечественницей, и она осталась на второй позиции.
Лидер после короткой программы канадка Кейтлин Осмонд не выдержала накала страстей и допустила несколько ошибок в прокате, включая падение на тройном риттбергере.
В результате провала в элементах серебряная медалистка чемпионата мира опустилась на третье место.
Однако высокие оценки за компоненты позволили ей выиграть бронзовую медаль.
Второе золото для России завоевала спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов.
Российский дуэт и французская пара Ванесса Джеймс / Морган Сипре продемонстрировали публике настоящую дуэль.
В короткой программе первенствовали Тарасова с Морозовым с оценкой 77,84 балла и опередили основных конкурентов на 4,66 очка. Но на домашнем старте французы не сдались и выиграли произвольную программу с преимуществом почти в семь десятых балла, однако обойти россиян по сумме двух прокатов не получилось.
Тем не менее, Джеймс и Сипре показали, что могут наравне бороться с действующими чемпионами Европы, и в дальнейшем смогут составить конкуренцию сильнейшим парам мира.
Парное катание выглядит едва ли не самым напряженным видом предстоящих Олимпийских игр, где за заветные медали будут бороться сразу пять дуэтов.
Бронзовая награда в копилку России пришла после танцев, где Александра Степанова и Иван Букин смогли удержаться на третьем месте после мощной атаки сильной канадской пары Кейтлин Уивер и Эндрю Поже в произвольной программе.
В итоге по сумме двух прокатов россиян и канадцев разделил всего лишь 27 сотых балла, но в пользу Степановой и Букина.
Второе место уверенно завоевала американская пара Мэдисон Чок / Эван Бейтс, опередившай россиян на четыре с половиной балла, что по меркам танцев является очень большим преимуществом.
А победители этапа в Гренобле Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон заслуживают отдельного внимания. Именитая французская пара обошла ближайших, если можно так выразиться, конкурентов на космические 20 баллов, и установили два мировых рекорда — в произвольной программе и по сумме за два проката.
Конечно, никто не сомневался в победе хозяев соревнований, но оценки судей обескуражили даже самых эмоциональных болельщиков Габриэллы и Гийома. Это также добавляет интриги к финалу
Французы побили рекорды олимпийских чемпионов Тессы Вирчу и Скотта Моира, которые после возвращения на лед в прошлом сезоне во всех личных встречах побеждали двукратных чемпионов мира.
И теперь, поставив настолько высокие оценки Пападакис и Сизерону, судьи дали понять, что для Вирчу и Моира настали непростые времена, и их погоня за вторым золотом Олимпиад может завершиться не в их пользу.
В мужском одиночном катании российские болельщики не испытали радости от завоеванных медалей. После двух обескураживающих этапов, где победили Михаил Коляда и Сергей Воронов, в третий раз подряд взорвать общественность не получилось.
Единственный представитель России Александр Самарин оказался на обидном четвертом месте, упустив бронзу в произвольной программе.
В первый соревновательный день Самарин шел третьим, проигрывая только Хавьеру Фернандесу и Семе Уно, но затем не справился с волнением и пропустил вперед фигуриста из Узбекистана Мишу Ге.
Победителем этапа стал испанец Фернандес, который смог частично исправиться за провал в Пекине. Правда, результат Хавьера оставил желать лучшего. После великолепной короткой программы Фернандес дважды упал в произвольной, но смог удержать первое место, так как еще хуже выступил победитель канадского этапа Уно, который умудрился упасть и в короткой, и в произвольной программах.
В следующие выходные состоится последний — шестой этап