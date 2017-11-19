Сработает ли трюк Загитовой в финале?
Предпоследний этап серии «Гран-при» заставил говорить о запасе прочности ведущих российских фигуристов.
Предпоследний этап серии «Гран-при» заставил говорить о запасе прочности ведущих российских фигуристов.
Сейчас даже удивительно вспоминать, что перед началом сезона «Гран-при» французский этап казался многим не самым увлекательным и интригующим. Зато как все в итоге сложилось! Можно ли было, например, предположить, что Кэтлин Осмонд едва не останется во Франции без призового места и гарантированного места в финале серии? Но турнир у лидера женской сборной Канады не задался. Даже ее впечатляющая короткая программа, на данный момент, возможно, ее главный козырь, не обошлась без заметных помарок. Да и оценки за компоненты у Кейтлин во Франции оказались заметно ниже, чем в Канаде: самой себе призер чемпионата мира-2017 проиграла более балла во второй оценке. Конечно, в женском турнире очень хотелось посмотреть, чем закончится битва двух главных фавориток — Осмонд и Алины Загитовой при безошибочных прокатах обеих. Увы, пока этот вопрос остался без ответа, поскольку обе падали и ошибались.
Другое дело, что Загитова свой главный козырь — сложнейшую и «дорогущую» произвольную — не испортила ничем и исполнила на новый личный рекорд. 15-летняя
В ЦЕНТРЕ СТРАСТЕЙ
Еще одной героиней этапа стала Мария Сотскова. Ее имя может теряться в информационном шуме вокруг таких личностей как Осмонд, Загитова или Евгения Медведева, ей пока не хватает
Еще один фантастический расклад сложился в танцевальном турнире. Главная драма здесь случилась у канадцев Кейтлин Уивер и Эндрю Поже, которые по всем раскладам должны были бороться за выход в финал «Гран-при». Мало того, что выступать пришлось на фоне травмы партнерши, так еще и с начала турнира фигуристам не везло. Даже в мелочах, вроде юбки партнерши, попавшей в коротком танце под конек партнера на стартовом хореографическом элементе. Собственно, в коротком танце турнир для этого дуэта фактически и закончился, когда Поже сорвал твиззлы.
Нынешний сезон вообще складывается для симпатичной канадской пары драматично. После первого турнира им пришлось по настоянию федерации менять произвольный танец. По
ПОДАЮЩИЕ НАДЕЖДЫ
Соревнования спортивных пар в Гренобле напомнили, почему среди всей блестящей компании нынешних лидеров этого вида китайцы Вэньцзинь Суй/Цун Хань на данный момент стоят особняком. У каждой из пар, претендующих на
Что касается французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, которые в Гренобле снова практически справились с четверным выбросом и выиграли у россиян произвольную программу, им, есть ощущение, все еще не хватает репутационного веса в сравнении с конкурентами, их все еще воспринимают как «подающих надежды» и «рвущихся в элиту». Но это, как известно, проходит. Другое дело, что до Олимпийских игр может банально не хватить времени. А если хватит? Тогда число претендентов на медали увеличится еще на одну пару.
Мужской турнир в Гренобле тоже получится необычным: не каждый день героем является человек, уже потерявший все шансы на выход в финал. Речь о Хавьере Фернандесе. Да, в произвольной у него снова далеко не все получилось. Зато прокат короткой программы достоин того, чтобы пересматривать его время от времени для поднятия настроения. Главный вывод, который принес французский этап: Фернандес, безусловно, все еще в игре. И, судя по этому прокату короткой программы, он, вероятно,
«Гран-при Франции»
Женщины. Итог. 1. ЗАГИТОВА — 213,8. 2. СОТСКОВА — 208,78. 3. Осмонд (Канада) -206,77. 4. Михара (Япония) — 202,12. 5. Турсынбаева (Казахстан) — 200,98… 9. ТУКТАМЫШЕВА — 167,6.
Мужчины. Итог. 1. Фернандес (Испания) — 283,71. 2. Уно (Япония) — 273,32. 3. Ге (Узбекистан) — 258,34. 4. САМАРИН — 253,13. 5. Быченко (Израиль) — 247,44. 6. Квителашвили (Грузия) — 240,50.
Пары. Итог. 1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ — 218,20. 2. Джеймс/Сипре (Франция) — 214,32. 3. Делла Моника/Гуаризе (Италия) — 197,59. 4. Илюшечкина/Москович (Канада) — 193,07. 5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 188,14. 6. Кастелли/Трэн (США) — 177,15.
Танцы. Итог. 1. Пападакис/Сизерон (Франция) — 201,98. 2. Чок/Бэйтс (США) — 181,85. 3. СТЕПАНОВА/БУКИН — 177,24. 4. Уивер/Поже (Канада) — 176,97. 5. Гиньяр/Фаббри (Италия) — 171,01. 6. Абашкина/Торон (Франция) — 155,55… 9. ЛОБОДА/ДРОЗД — 145,85.