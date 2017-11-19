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16:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сработает ли трюк Загитовой в финале?

Предпоследний этап серии «Гран-при» заставил говорить о запасе прочности ведущих российских фигуристов.

Источник: Спорт-Экспресс

Сейчас даже удивительно вспоминать, что перед началом сезона «Гран-при» французский этап казался многим не самым увлекательным и интригующим. Зато как все в итоге сложилось! Можно ли было, например, предположить, что Кэтлин Осмонд едва не останется во Франции без призового места и гарантированного места в финале серии? Но турнир у лидера женской сборной Канады не задался. Даже ее впечатляющая короткая программа, на данный момент, возможно, ее главный козырь, не обошлась без заметных помарок. Да и оценки за компоненты у Кейтлин во Франции оказались заметно ниже, чем в Канаде: самой себе призер чемпионата мира-2017 проиграла более балла во второй оценке. Конечно, в женском турнире очень хотелось посмотреть, чем закончится битва двух главных фавориток — Осмонд и Алины Загитовой при безошибочных прокатах обеих. Увы, пока этот вопрос остался без ответа, поскольку обе падали и ошибались.

Другое дело, что Загитова свой главный козырь — сложнейшую и «дорогущую» произвольную — не испортила ничем и исполнила на новый личный рекорд. 15-летняя красавица-россиянка снова понятно намекнула соперницам: когда они ошибаются и дают шанс, Загитова способна за счет произвольной отыграть отставание более чем в 6 баллов. Другой вопрос, что давая конкуренткам фору за счет собственных ошибок в короткой, всегда есть риск отпустить их на неберущееся расстояние. Пока такого не было, но в финале «Гран-при» трюк может и не сработать.

В ЦЕНТРЕ СТРАСТЕЙ

Еще одной героиней этапа стала Мария Сотскова. Ее имя может теряться в информационном шуме вокруг таких личностей как Осмонд, Загитова или Евгения Медведева, ей пока не хватает чего-то, чтобы обыграть фавориток исключительно за счет собственных усилий. Но при всем при этом Мария последние полтора месяца демонстрирует редкое и очень ценное качество: находясь в центре кипящих чужих страстей она спокойно и качественно делает свою работу и, что называется, «своего не отдает». И эта тактика работает: получив два очень непростых по составу этапа, Мария сумела пробиться в финал «Гран-при», дважды став второй. В конце концов, сколько мы уже видели примеров, когда шанс, подчас самый невероятный, приходит именно к тому человеку, который к нему готов. Кажется, что Мария как раз из таких.

Еще один фантастический расклад сложился в танцевальном турнире. Главная драма здесь случилась у канадцев Кейтлин Уивер и Эндрю Поже, которые по всем раскладам должны были бороться за выход в финал «Гран-при». Мало того, что выступать пришлось на фоне травмы партнерши, так еще и с начала турнира фигуристам не везло. Даже в мелочах, вроде юбки партнерши, попавшей в коротком танце под конек партнера на стартовом хореографическом элементе. Собственно, в коротком танце турнир для этого дуэта фактически и закончился, когда Поже сорвал твиззлы.

Нынешний сезон вообще складывается для симпатичной канадской пары драматично. После первого турнира им пришлось по настоянию федерации менять произвольный танец. По каким-то причинам фигуристы с тренером Николаем Морозовым решили вернуться не к прошлогоднему «Аранхуэсу», а к «Je sius Malade». Логика в этом выборе, безусловно, просматривается: это их самый знаменитый танец, благодаря ему Уивер и Поже в свое время прорвались в элиту. Но пока эта ставка не сыграла. В Гренобле Уивер и Поже хватило магии «Маладе», чтобы в произвольном танце опередить Александру Степанову и Ивана Букина — но не обыграть их по сумму двух программ. Неудача Уивер и Поже значительно увеличила шансы на выход в финал «Гран-при» Екатерина Бобровой и Дмитрия Соловьева.

ПОДАЮЩИЕ НАДЕЖДЫ

Соревнования спортивных пар в Гренобле напомнили, почему среди всей блестящей компании нынешних лидеров этого вида китайцы Вэньцзинь Суй/Цун Хань на данный момент стоят особняком. У каждой из пар, претендующих на что-то серьезное, есть свои козыри. Но китайцы, начиная с прошлого чемпионата мира, ошибаются заметно меньше всех остальных, и за счет этой стабильности уже сделали шаг вперед по сравнению с остальными. Как раз стабильности пока не хватает Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. В Гренобле в произвольной программе действующие победители финала «Гран-при» остались без каскада. Запаса, имеющегося после короткой программы, россиянам хватило для итоговой победы. Но во Франции не было ни Суй с Ханем, ни других «мастодонтов». В финале же подобная ошибка может стоить нашей паре очень дорого.

Что касается французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, которые в Гренобле снова практически справились с четверным выбросом и выиграли у россиян произвольную программу, им, есть ощущение, все еще не хватает репутационного веса в сравнении с конкурентами, их все еще воспринимают как «подающих надежды» и «рвущихся в элиту». Но это, как известно, проходит. Другое дело, что до Олимпийских игр может банально не хватить времени. А если хватит? Тогда число претендентов на медали увеличится еще на одну пару.

Мужской турнир в Гренобле тоже получится необычным: не каждый день героем является человек, уже потерявший все шансы на выход в финал. Речь о Хавьере Фернандесе. Да, в произвольной у него снова далеко не все получилось. Зато прокат короткой программы достоин того, чтобы пересматривать его время от времени для поднятия настроения. Главный вывод, который принес французский этап: Фернандес, безусловно, все еще в игре. И, судя по этому прокату короткой программы, он, вероятно, по-прежнему единственный человек в мире, который при прочих равных способен выиграть у Юдзуру Ханю. Конечно, если не напортачит сам.

«Гран-при Франции»

Женщины. Итог. 1. ЗАГИТОВА — 213,8. 2. СОТСКОВА — 208,78. 3. Осмонд (Канада) -206,77. 4. Михара (Япония) — 202,12. 5. Турсынбаева (Казахстан) — 200,98… 9. ТУКТАМЫШЕВА — 167,6.

Мужчины. Итог. 1. Фернандес (Испания) — 283,71. 2. Уно (Япония) — 273,32. 3. Ге (Узбекистан) — 258,34. 4. САМАРИН — 253,13. 5. Быченко (Израиль) — 247,44. 6. Квителашвили (Грузия) — 240,50.

Пары. Итог. 1. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ — 218,20. 2. Джеймс/Сипре (Франция) — 214,32. 3. Делла Моника/Гуаризе (Италия) — 197,59. 4. Илюшечкина/Москович (Канада) — 193,07. 5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 188,14. 6. Кастелли/Трэн (США) — 177,15.

Танцы. Итог. 1. Пападакис/Сизерон (Франция) — 201,98. 2. Чок/Бэйтс (США) — 181,85. 3. СТЕПАНОВА/БУКИН — 177,24. 4. Уивер/Поже (Канада) — 176,97. 5. Гиньяр/Фаббри (Италия) — 171,01. 6. Абашкина/Торон (Франция) — 155,55… 9. ЛОБОДА/ДРОЗД — 145,85.

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