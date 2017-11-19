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12:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Пришел, увидел, победил». Евгения Медведева отмечает совершеннолетие

В день совершеннолетия двукратной чемпионки мира и Европы «СЭ» вспоминает пять главных моментов в ее карьере.

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1. ЮНИОРСКИЙ ТРИУМФ

Формула «Пришел, увидел, победил» сопровождала Евгению Медведеву далеко не с самого первого старта. В дебютном юниорском сезоне 2013/2014 Евгения смогла стать только третьей и в Финале «Гран-при» среди юниоров и на юниорском чемпионате мира, причем на мировое первенство Медведева попала в последний момент благодаря травме Марии Сотсковой. В том сезоне Жене не удавалось обойти юниорских лидеров — Елену Радионову и Серафиму Саханович. Но сезон 2014/2015 стал началом доминирования Евгении — победа на всех юниорских соревнованиях, в которых она участвовала, и «бронза» чемпионата Росиии-2014. Вишенкой на тортике, безусловно, стала победа на юниорском чемпионате мира-2015 в Таллине. А еще красивейшая короткая программа «Шербургские зонтики», поставленная Александром Жулиным.

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2. ПОБЕДНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ДЕБЮТ В ТЕНИ ЛИПНИЦКОЙ И ГОЛД

Это сейчас Юлия Липницкая объявила о завершении карьеры и комментирует соревнования, а Грейси Голд не выступает в олимпийском сезоне из-за проблем со здоровьем. А тогда в американском Милуоки в октябре 2015 года всеобщее внимание было приковано к ним, а не дебютантке взрослых турниров Медведевой. Однако Евгения еще в короткой программе показала, кто в доме хозяин. Безукоризненное исполнение всех прыжков во второй половине программы, в ее последние 30 секунд, с поднятыми руками под музыку Исаака Шварца из фильма «Белые ночи» обеспечили первое место и отрыв в 5 баллов от ближайшей преследовательницы Грейси Голд. Падение с двойного акселя в произвольной не позволило Голд получить «золото» турнира — у Медведевой хватило и других «фишек». Так Евгения одержала первую победу на взрослых соревнованиях.

3. БОСТОНСКИЙ РЕКОРД

Чемпионат мира в Бостоне, закончившийся победой Медведевой и мировым рекордом в произвольной программе далеко не с самого начала обещал итоговую победу. Неудачное приземление с тройного флипа в короткой программе не позволило фигуристке исполнить второй прыжок в каскаде и его пришлось делать после риттбергера и все это в последние секунды программы. «Спасла программу», — заметит, комментируя этот прокат Татьяна Тарасова. Однако это спасение помогло Медведевой занять третью строчку, лидировала же ожидаемо Голд. С учетом лучшего результата в короткой программе, проигранного американского этапа Гран-при как раз Медведевой и домашнего чемпионата мира вполне себе могла случиться красивая победная история. Она и случилась, только в исполнении Медведевой. Волшебно исполненная произвольная программа «Слышу-не слышу» искрилась и играла всеми цветами радуги. Одухотворенно, волшебно и сокрушительно для соперниц. 150,10 — есть обновленный мировой рекорд. Помимо всего прочего этот чемпионат запомнится и невероятными эмоциями фигуристки — рожками во время ожидания оценок и рассказанным журналистам стихотворением на японском. А еще тем, что впервые победительница юниорского чемпионата мира в следующем сезоне смогла выиграть и «золото» взрослого.

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4. ПОГОНЯ ЗА РЕКОРДАМИ

После Бостона Медведева начинает обновлять рекорды в уже штатном порядке. В сезоне 2016/2017 в Финале «Гран-при» Евгения устанавливает рекордные 79,21 балла для короткой программы. А на чемпионате Европы того же сезона обновляет и лучшие мировые баллы для произвольной, при том, что позволяет себе прыгнуть лишний неоцениваемый тройной прыжок. Казалось бы, ну разве можно больше? Можно, например, сделать прыжки с двумя поднятыми руками вместо одной и стать лучшей самой себя на 3,5 балла на мировом рекордном уровне.

5. ЯПОНСКИЙ КОСМОС

Как многие помнят, завершался прошлый сезон командным чемпионатом мира в Японии. Турниром, на котором спадает соревновательное напряжение, а фигуристы изображают смешные сценки и корчат рожицы в ожидании оценок друг друга. Многие действительно приехали в Токио расслабиться и покататься в свое удовольствие, о чем честно признавались в интервью. Все только не Медведева, потому что рекорд был не один, а целых три! За короткую, произвольную программы, а также по общей сумме обеих. Так установились 241,31 балла- новая гроссмейстерская величина в мировом женском одиночном катании.

Екатерина БЕСПАЛОВА

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