Денис Тен занял восьмое место на Гран-при Франции

Алматинец, который только-только набирает форму после травмы, не смог справиться с заявленными элементами. Четверной сальхов он исполнил не лучшим образом, коснувшись рукой льда при приземлении. Далее последовало падение на тройном акселе, следом еще один прыжок с помаркой. В довершение падение на втором четверном прыжке. Затем расклеился и допустил «бабочку» на очередном прыжке. К чести, Дениса он боролся до конца и больше не позволил себе грубых ошибок. Тен даже порезал правую руку, но все равно довел программу до финала. В сумме за оба проката он набрал 228.57 балла. Напомним, что после короткой программы он шел седьмым.



Победу на Гран-при отпраздновал испанец Хавьер Фернандес (283.71), главный фаворит соревнований. Японец Сема Уно (273,32) удостоился серебра. Сенсационно узбекский фигурист Миша Ге, после шестого места накануне, запрыгнул в тройку призеров (258.34).



Напомним, что казахстанец в этом сезоне выступал также на Гран-при России, где был девятым. Таким образом, Денис не смог отобрать на Финал Гран-при этого года, который в декабре пройдет в Японии.