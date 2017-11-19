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01:14 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Самарин занял четвертое место на Гран-при Франции

ТАСС, 19 ноября. Россиянин Александр Самарин показал четвертый результат на пятом этапе серии Гран-при во французском Гренобле.

Источник: Reuters

Судьи поставили 19-летнему спортсмену за произвольный прокат 161,62 балла (общая сумма — 253,13 балла). После короткой программы россиянин шел третьим.

Победу одержал двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес (283,71). Серебряным призером стал японец Сёма Уно (273,32), на третьей позиции расположился фигурист из Узбекистана Миша Ге (258,34).

Ранее на этапе Гран-при в Канаде Самарин стал третьим. В воскресенье в Гренобле пройдут показательные выступления.

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