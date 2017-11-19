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Фигурист Самарин занял четвертое место на Гран-при Франции
ТАСС, 19 ноября. Россиянин Александр Самарин показал четвертый результат на пятом этапе серии
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ТАСС, 19 ноября. Россиянин Александр Самарин показал четвертый результат на пятом этапе серии
Судьи поставили 19-летнему спортсмену за произвольный прокат 161,62 балла (общая сумма — 253,13 балла). После короткой программы россиянин шел третьим.
Победу одержал двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес (283,71). Серебряным призером стал японец Сёма Уно (273,32), на третьей позиции расположился фигурист из Узбекистана Миша Ге (258,34).
Ранее на этапе