Загитовой «зажгли» оценки — и все упали в обморок

Источник: Советский спорт

Не ошибается, как известно, лишь тот, кто ничего не делает. В том числе и в спорте. И в большинстве случаев реакция на ошибку бывает намного важнее самой ошибки. То, как ты «держишь удар». Все рано или поздно падают — в боксерских перчатках на ринг или в коньках на лед. Главное, кто как встает и что он делает дальше.

ТЕСТ: РЕАКЦИЯ НА ПРОВАЛ

В пятницу 15-летняя вундеркиндка Алина Загитова «завалила» короткую программу: только пятое место. В подобных ситуациях лидер женского мирового катания Евгения Медведева обычно уходит в себя, замыкается с невидящими, «повернутыми внутрь» глазами. Никаких истерик, полное спокойствие, ставка на предельную концентрацию. И ей это как правило помогает.

У других — по-другому. Скажем, Анна Погорилая после одной-двух ошибок нередко «рассыпается» совсем. Только что на льду была классная фигуристка, и вдруг вместо нее — нечто плачуще-бесформенное. Есть и обратный вариант: некоторых провал злит или даже приводит в ярость. Не на весь белый свет — на самих себя. Наглядным примером из этой категории была недавно завершившая карьеру Юлия Липницкая — конечно, не последних лет, а трех-четырехлетней давности, на недолгом, но высоком пике своей карьеры. Когда у той Липницкой не получался прокат, с ней было страшно встречаться взглядом: казалось, что эта миниатюрная девочка сейчас готова загрызть любого.

А что же Загитова? Именно на этот вопрос мы ждали ответа от сегодняшней произвольной программы в Гренобле. Накануне, сидя в ожидании оценок с тренером Этери Туберидзе в «зоне поцелуев и слез», Алина была куда ближе к слезам. Глаза блестели, подбородок подрагивал. С другой стороны, две недели назад в Пекине после падения в короткой на приземлении с уникальной комбинации лутц-ритбергер, Загитова от злости сделала на тренировке каскад из четырех тройных прыжков, «прицепив» к лутцу три непокорных ритбергера кряду! То есть, характер — есть.

В Китае она с лихвой отыгралась в произвольной и победила. И во Франции реальный шанс сделать то же самое был налицо: помогли соперницы, наошибавшиеся вслед за Загитовой в пятницу. До отметки в 70 баллов не добрался никто, и даже от лидера Кэтлин Осмонд Загитову отделяли вполне посильные 6,59. Ведь в запасе у Алины оставался ее знаменитый «Дон Кихот». Блестящая постановка с небывалым набором элементов: все прыжки исполняются во второй половине программы.

Так что вопрос был понятен. Соберется она или нет? Сделает или нет?

«ДОН КИХОТ» ПОБЕЖДАЕТ МЕЛЬНИЦУ

Загитова вышла на лед точно по расписанию — в 16.24.

Потом были две тягостных минуты дорожек и вращений — прыжки-то все в конце…

А еще через две минуты зал встал! Хотя вру: раньше, заметно раньше. И оставался стоять-хлопать до конца программы. «Дон Кихот» победил-таки ветряную мельницу!

Прокат получился просто феноменальный. И после него Алина-балерина не трясла в воздухе кулаками. Только выдыхала с явным облегчением — мол, смогла. А потом на удивление быстро пришла в себя и красиво улыбалась на камеру в той самой «зоне», где накануне готова была разрыдаться.

Дальше «зажгли» оценки — и все упали в обморок.

151,34 за произвольную — больше в истории получала только Медведева. А 81,80 за технику это вообще… Ну, у Медведевой однажды бывало еще выше, но всего на 0,6, и на апрельском командном ЧМ (прежде этот турнир не считался официальным) в Японии, где у судей по весне, видимо, сорвало все тормоза. Там вместе с компонентами за 160 получилось.

Выходить на лед после того, что выдала сегодня Загитова — не самое большое удовольствие. Однако Мария Сотскова (молодец!) справилась и тоже обновила личный рекорд, впервые преодолев отметку 140 баллов за произвольную. Осмонд же, как обычно, сделала только первую половину программы. А во второй упала и (особенно показательно) на последних секундах даже не попыталась скрутить аксель в 2,5 оборота. Сил хватило только на «школьные» полтора.

Гренобль — не Канада, здесь судьи за уши вытаскивать Осмонд поверх Сотсковой и не подумали. Подняли только на третье место. Впрочем, для гарантированного попадания в финал, который пройдет через три недели в японской Нагое, канадке хватило и этого. Там же точно выступят Медведева, Загитова и итальянка Каролина Костнер. Сотскова же — под вопросом. Теоретически ее (вместе с японкой Вакабой Хигучи) еще могут обойти две участницы последнего, американского этапа — Эшли Вагнер и Полина Цурская.

Все остальные — уже точно мимо финала. Вагнер в Лейк-Плэсиде нужна только победа. Но и Цурской фактически тоже: ей хватит второго места лишь в том случае, если первой будет не Вагнер. Так или иначе, минимум три россиянки в шестерке финалисток будут. А может и четыре — через неделю узнаем.

ТАРАСОВА С МОРОЗОВЫМ ВНОВЬ «СДЕЛАЛИ ЧИСТО»

В остальных видах произвольные программы состоятся сегодня вечером и завершатся после полуночи по московскому времени. Накануне действующие чемпионы Европы и «Гран-при» Евгения Тарасова и Владимир Морозов уверенно захватили лидерство после короткой в парном катании. Это их коронный номер: откатать первую программу четко, чисто — так, что не придерешься. А вот хозяева льда Ванесса Джеймс и Морган Сипре, напротив, выступили грязновато. За что, несмотря на домашний лед, и получили законные четыре с лишним балла отставания.

Напомню, что у Тарасовой с Морозовым уже есть 15 очков в зачет «Гран-при» за победу на московском этапе. Так что для гарантированного выхода в финал им вполне хватит и третьего места во Франции по сумме. При том, что они явно идут на первое. В общем, как и предполагал «Советский спорт», в начале декабря в японской Нагое Россию будут представлять два дуэта — с учетом Ксении Столбовой и Федора Климова.

В танцах и у мужчин ситуация в Гренобле другая. И Александр Самарин, и Александра Степанова с Иваном Букиным вчера замкнули промежуточные тройки лидеров, но, чтобы всерьез претендовать на финал, им всем надо подниматься хотя бы на ступеньку выше. А там стоят признанные зарубежные звезды, которых не очень-то подвинешь.

Впрочем, для молодых фигуристов любое призовое место можно считать успехом. И потом, не забывайте про борьбу за места в олимпийской сборной. Букин и Степанова подтвердили статус второго танцевального дуэта страны, а 19-летний Самарин получил за короткую программу больше, чем победитель предыдущего этапа в Осаке Сергей Воронов, и на 7,5 баллов улучшил личный рекорд. Так что место напарника Михаила Коляды по Пхенчхану остается вакантным.

Гренобль (Франция)

Гран-при

5-й этап

Женщины

Произвольная программа

1. Алина Загитова (Россия) — 151,34

2. Мария Сотскова (Россия) — 140,99

3. Елизавета Турсынбаева (Казахстан) — 138,69

4. Кэтлин Осмонд (Канада) — 137,72

…8. Елизавета Туктамышева (Россия) — 114,62.

Сумма двух программ

1. Алина Загитова (Россия) — 213,80

2. Мария Сотскова (Россия) — 208,78

3. Кэтлин Осмонд (Канада) — 206,77

…9. Елизавета Туктамышева (Россия) — 167,65.

Зачет «Гран-при»

1. Евгения Медведева (Россия) — 30 очков (места 1+1)

2. Алина Загитова (Россия) — 30 (1+1)

3. Кэтлин Осмонд (Канада) — 26 (1+3)

4. Каролина Костнер (Италия) — 26 (2+2)

5. Мария Сотскова (Россия) — 26 (2+2)

6. Вакаба Хигучи (Япония) — 24 (2+3).

Пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 77,84

2. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 73,18

3. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) — 70,65.

Мужчины

Короткая программа

1. Хавьер Фернандес (Испания) — 107,86

2. Сема Уно (Япония) — 93,92

3. Александр Самарин (Россия) — 91,51.

Танцы

Короткая программа