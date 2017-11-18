Третий камбэк Загитовой. Теперь — во Франции

Источник: Спорт-Экспресс

Наблюдать за женским турниром в Гренобле можно было с любого интересного ракурса. Помимо противостояния «Лебедей» Алины Загитовой в короткой программе и канадки Кэтлин Осмонд в произвольной, этапу предстояло дать ответ на множество других вопросов. Например, какой получится встреча Сотсковой и Осмонд на нейтральном льду? Ведь ранее фигуристки уже соревновались в Канаде (тогда Осмонд стала первой, а Мария завоевала серебро). Или, может ли выйти так, что Елизавета Туктамышева не пустит Сотскову в финал серии?

СНЯТЬ КОЛДОВСТВО НЕ УДАЛОСЬ

Также было любопытно, расколдует ли Загитова свою короткую программу. На соревнованиях юная фигуристка ни разу не исполняла ее чисто — в Бергамо произошло падение с двойного акселя, а в Пекине — с тройного риттбергера в каскаде.

Не покорилась короткая Алине и в Гренобле, с той лишь разницей, что падение случилось после тройного лутца и не позволило исполнить каскад, заставив фигуристку перекраивать программу и крепить риттбергер к флипу. Последнее удалось, правда, с помаркой. В этот момент подумалось: насколько же в группе Тутберидзе готовы к таким ситуациям! Сразу всплыл в памяти победный прокат произвольной программы Юлии Липницкой на чемпионате Европы-2014, где также не удалось полностью исполнить запланированный каскад из трех прыжков. Тогда Юлия не растерялась и прицепила оставшиеся прыжки к тройному лутцу во второй половине программы. Вспомнилась и Евгения Медведева, которой удавались победные перестановки прыжков, — что на чемпионате мира-2015, что на последнем японском этапе «Гран-при».

Но в этот раз падение обошлось явно перенервничавшей Загитовой дороже — по итогам короткой программы она была пятой, и отставала от Осмонд на 4,5 балла. Впору было прикидывать, что при самых худших раскладах Алине для выхода в финал хватит и четвертого места. Но все отлично помнили, что в текущем сезоне в произвольной программе Загитовой дважды удавался победный камбэк. К слову, короткая программа не удалась чисто никому, помарки были и у захвативших лидерство Осмонд, и у Сотсковой, а Туктамышеву тройной аксель и вовсе привел к краху — падение с него, минус тройной лутц и каскад только 3−2.

«РОМАШКА» ОСМОНД

В произвольной программе технически сложнейший «Дон Кихот» Загитовой продолжил триумфальное шествие — получите роскошные 151,34 балла. Как заметила в комментарии к прокату Юлия Липницкая, произвольная программа словно каждым акцентом подбадривает Алину, вселяет уверенность и придает сил. Одна улыбка, с которой фигуристка начинает свой балет на льду, стоит многого!

Говорим о Марии Сотсковой, в уме держим утонченность, изящество и невероятные бойцовские качества. Ведь из-за высокого роста прыжки Марии каждый раз балансируют на грани недокрута. Чем же она отвечает на это каждый раз? Поднятыми руками почти на всех прыжках в этом сезоне. И практически идеальным вдохновленным прокатом в произвольной программе в Гренобле.

Закрывала соревнования Осмонд, от проката которой зависело очень многое — и возможное «золото» Загитовой и «серебро» Сотсковой, необходимое ей для попадания в финал. Но, как скажет о канадке Липницкая: «Она такая ромашка». В итоге падение Осмонд — бабочка и по итогам произвольной программы она только четвертая, а по сумме третья. Второй подряд лебединый полет на турнире не удается. Есть вторая победа Алины Загитовой на этапах «Гран-при» и серебряный выход в финал Марии Сотсковой!

«Гран-при Франции». Женщины. Итог