Самарин идет третьим после короткой программы на Гран-при Франции
ТАСС, 17 ноября. Россиянин Александр Самарин занимает третье место после короткой программы на пятом этапе серии
ТАСС, 17 ноября. Россиянин Александр Самарин занимает третье место после короткой программы на пятом этапе серии
Судьи поставили россиянину за прокат 91,51 балла. Ранее на этапе
Лидирует после короткой программы двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес (107,86), установивший рекорд сезона. На этапе
Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу. Начало — 22:50 мск.
Соревновательная часть французского этапа