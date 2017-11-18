Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Андрей Малахов впервые стал отцом
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.11
Жирона1
Реал Сосьедад1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
17.11
Амьен1
Монако1
Футбол. Зарубежный
17.11
Штутгарт2
Боруссия Д1
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз
Футбол. Зарубежный
17.11
Лилль3
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
17.11
Шахтер Д1
Александрия2
Хоккей. КХЛ
17.11
Йокерит2
Сочи3
Хоккей. КХЛ
17.11
ЦСКА3
Ак Барс0
Хоккей. КХЛ
17.11
ВитязьБ1
Нефтехимик2
Хоккей. КХЛ
17.11
ЛокомотивОТ3
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
17.11
Авангард1
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Динамо Мн
Футбол. Премьер-лига
12:00
СКА-Хабаровск
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
СКА
Все события
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Украинская компания требует у РФ $1 млн за катер
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
МОК до 5 декабря не будет комментировать ситуацию с Россией
ЦСКА в овертайме проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги
Серена Уильямс и Алексис Оганян сыграли пышную свадьбу
Джанабаева в откровенном наряде пришла на премию в Москве (фото)
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
32Сколько стоят команды ЧМ-2018
32Все участники ЧМ-2018
00:53 (мск), источник: ТАСС

Самарин идет третьим после короткой программы на Гран-при Франции

ТАСС, 17 ноября. Россиянин Александр Самарин занимает третье место после короткой программы на пятом этапе серии Гран-при, проходящем во французском Гренобле.

Судьи поставили россиянину за прокат 91,51 балла. Ранее на этапе Гран-при в Канаде Самарин стал третьим.

Лидирует после короткой программы двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес (107,86), установивший рекорд сезона. На этапе Гран-при в Китае испанец занял шестое место. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года японец Сёма Уно получил 93,92 балла и занимает второе место. На этапе в Канаде японец одержал победу.

Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу. Начало — 22:50 мск.

Соревновательная часть французского этапа Гран-при по фигурному катанию завершится в субботу. В воскресенье пройдут показательные выступления.

 C кем точно не сыграет сборная России в группе на ЧМ-2018
Глушаков рассказал, почему встал в ворота вместо Лунева
МОК до 5 декабря не будет комментировать ситуацию с Россией
ЦСКА в овертайме проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги
Российская фигуристка занимает второе место на Гран-при Франции
Мадридское дерби и чертова дюжина Месси: анонс тура Примеры
Владимир Алекно признан лучшим тренером сезона-2016/17 в Европе
Игроки и персонал «Крыльев» не получали зарплату три месяца
«Локомотив» нанес «Салавату Юлаеву» четвертое поражение подряд
Новости
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь