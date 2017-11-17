Степанова и Букин идут третьими после короткого танца на Гран-при Франции
ТАСС, 17 ноября. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин занимают второе место после короткого танца в соревнованиях танцевальных дуэтов на пятом этапе серии
ТАСС, 17 ноября. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин занимают второе место после короткого танца в соревнованиях танцевальных дуэтов на пятом этапе серии
Российский дуэт получил от судей оценку в 70,02 балла. Степанова и Букин ранее заняли третье место на этапе
Российский дуэт Алла Лобода и Павел Дрозд получил 60,43 балла и расположился на седьмой позиции.
Произвольные танцы фигуристы покажут в субботу. Начало — 17:30 мск. Соревновательная часть французского этапа Гран- при по фигурному катанию завершится в субботу. В воскресенье пройдут показательные выступления.