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20:46 (мск), источник: ТАСС

Степанова и Букин идут третьими после короткого танца на Гран-при Франции

ТАСС, 17 ноября. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин занимают второе место после короткого танца в соревнованиях танцевальных дуэтов на пятом этапе серии Гран-при, проходящем во французском Гренобле.

Источник: ИТАР-ТАСС

Российский дуэт получил от судей оценку в 70,02 балла. Степанова и Букин ранее заняли третье место на этапе Гран-при в России. Лидирует после короткого танца французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (81,40), показавший лучший результат в сезоне. Ранее двукратные чемпионы мира из Франции выиграли на этапе Гран-при в Китае с мировым рекордом. Второе место занимают американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (73,55).

Российский дуэт Алла Лобода и Павел Дрозд получил 60,43 балла и расположился на седьмой позиции.

Произвольные танцы фигуристы покажут в субботу. Начало — 17:30 мск. Соревновательная часть французского этапа Гран- при по фигурному катанию завершится в субботу. В воскресенье пройдут показательные выступления.

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