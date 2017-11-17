Евгения Медведева: Самый необычный подарок — портрет в образе Сейлор Мун

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— Что можете сказать по результатам недавних соревнований в Японии? Вы довольны своими прокатами?

— Да, довольна. Единственное, что меня расстроило — падение в произвольной программе, но я это исправлю.

— Расскажите о решении сменить произвольную программу прямо по ходу сезона. Чем вы руководствовались? Является ли это решение окончательным, или вы продолжите эксперименты?

— Причина очень простая — я чувствую «Анну Каренину» гораздо лучше, чем предыдущую произвольную программу.

— Стали ли для вас неожиданными некоторые ошибки в произвольной на прокатах в Сочи и на соревнованиях в Братиславе? Как вы переживали эти моменты?

— Для меня неожиданной была ошибка на последнем прыжке на «Гран-при России». Но все те ошибки, которые я допустила на открытых прокатах и на турнире в Братиславе, пошли мне на пользу, и я постаралась их исправить. И эту ошибку на дупле я тоже постараюсь исправить.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BHnDts1AVmZ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-07-08T18:18:50+00:00">Jul 8, 2016 at 11:18am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как вы относитесь к популярным сейчас телевизионным ледовым шоу? Видите ли себя в них после завершения карьеры?

— Я пока не думаю об этом, потому что сейчас я — фигурист-любитель. О профессиональном фигурном катании я не думаю.

— К вам уже несколько лет повышенное внимание. Насколько это мешает в повседневной жизни? Что самое необычное делали ваши поклонники?

— Мне это никак не мешает. На катке маленькие детишки постоянно подбегают и просят сфотографироваться — это максимум. Но самое необычное — огромный мой портрет в образе Сейлор Мун, который висит у меня в комнате! Мне его нарисовали фанаты.

— Вы недавно присоединились к программе P&G «Спасибо, мама» которая направлена на поддержку мам спортсменов. Какую роль в вашей команде играет мама?