Евгения Медведева: Самый необычный подарок — портрет в образе Сейлор Мун

— Что можете сказать по результатам недавних соревнований в Японии? Вы довольны своими прокатами?
— Да, довольна. Единственное, что меня расстроило — падение в произвольной программе, но я это исправлю.
— Расскажите о решении сменить произвольную программу прямо по ходу сезона. Чем вы руководствовались? Является ли это решение окончательным, или вы продолжите эксперименты?
— Причина очень простая — я чувствую «Анну Каренину» гораздо лучше, чем предыдущую произвольную программу.
— Стали ли для вас неожиданными некоторые ошибки в произвольной на прокатах в Сочи и на соревнованиях в Братиславе? Как вы переживали эти моменты?
— Для меня неожиданной была ошибка на последнем прыжке на «Гран-при России». Но все те ошибки, которые я допустила на открытых прокатах и на турнире в Братиславе, пошли мне на пользу, и я постаралась их исправить. И эту ошибку на дупле я тоже постараюсь исправить.
— Как вы относитесь к популярным сейчас телевизионным ледовым шоу? Видите ли себя в них после завершения карьеры?
— Я пока не думаю об этом, потому что сейчас я — фигурист-любитель. О профессиональном фигурном катании я не думаю.
— К вам уже несколько лет повышенное внимание. Насколько это мешает в повседневной жизни? Что самое необычное делали ваши поклонники?
— Мне это никак не мешает. На катке маленькие детишки постоянно подбегают и просят сфотографироваться — это максимум. Но самое необычное — огромный мой портрет в образе Сейлор Мун, который висит у меня в комнате! Мне его нарисовали фанаты.
— Вы недавно присоединились к программе P&G «Спасибо, мама» которая направлена на поддержку мам спортсменов. Какую роль в вашей команде играет мама?
— Я рада присоединиться к программе «Спасибо, мама!» и еще раз поблагодарить маму за все, что она для меня сделала и продолжает делать. Ведь все, чего я добилась на сегодняшний день в жизни и в спорте, — это благодаря маме, ее поддержке, безграничной вере в меня и безусловной любви, которую она мне дарит каждый день.