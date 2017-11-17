Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шахтер Д1
Александрия1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит2
Сочи1
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА2
Ак Барс0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь0
Нефтехимик0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив1
Салават Юлаев2
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Реал Сосьедад
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард1
Сибирь0
Хоккей. НХЛ
18.11
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
18.11
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз1
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс0
Флорида Пантерз2
Все события
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
СМИ: Доллар потерял главную опору
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Битва за Север: представляем главный матч тура в Англии
Историческая развязка Суперсерии. Россия проиграла Канаде
Серена Уильямс и Алексис Оганян сыграли пышную свадьбу
Джанабаева в откровенном наряде пришла на премию в Москве (фото)
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
19Дубль Кузьменко помог ЦСКА победить «Салават»
32Сколько стоят команды ЧМ-2018
20:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Евгения Медведева: Самый необычный подарок — портрет в образе Сейлор Мун

Лидер сборной России — о недавних результатах, смене произвольной программы и поддержке мамы.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

— Что можете сказать по результатам недавних соревнований в Японии? Вы довольны своими прокатами?

— Да, довольна. Единственное, что меня расстроило — падение в произвольной программе, но я это исправлю.

— Расскажите о решении сменить произвольную программу прямо по ходу сезона. Чем вы руководствовались? Является ли это решение окончательным, или вы продолжите эксперименты?

— Причина очень простая — я чувствую «Анну Каренину» гораздо лучше, чем предыдущую произвольную программу.

— Стали ли для вас неожиданными некоторые ошибки в произвольной на прокатах в Сочи и на соревнованиях в Братиславе? Как вы переживали эти моменты?

— Для меня неожиданной была ошибка на последнем прыжке на «Гран-при России». Но все те ошибки, которые я допустила на открытых прокатах и на турнире в Братиславе, пошли мне на пользу, и я постаралась их исправить. И эту ошибку на дупле я тоже постараюсь исправить.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Как вы относитесь к популярным сейчас телевизионным ледовым шоу? Видите ли себя в них после завершения карьеры?

— Я пока не думаю об этом, потому что сейчас я — фигурист-любитель. О профессиональном фигурном катании я не думаю.

— К вам уже несколько лет повышенное внимание. Насколько это мешает в повседневной жизни? Что самое необычное делали ваши поклонники?

— Мне это никак не мешает. На катке маленькие детишки постоянно подбегают и просят сфотографироваться — это максимум. Но самое необычное — огромный мой портрет в образе Сейлор Мун, который висит у меня в комнате! Мне его нарисовали фанаты.

— Вы недавно присоединились к программе P&G «Спасибо, мама» которая направлена на поддержку мам спортсменов. Какую роль в вашей команде играет мама?

— Я рада присоединиться к программе «Спасибо, мама!» и еще раз поблагодарить маму за все, что она для меня сделала и продолжает делать. Ведь все, чего я добилась на сегодняшний день в жизни и в спорте, — это благодаря маме, ее поддержке, безграничной вере в меня и безусловной любви, которую она мне дарит каждый день.

Страшная травма Лунева. Жуткие кадры
Битва за Север: представляем главный матч тура в Англии
Историческая развязка Суперсерии. Россия проиграла Канаде
Российская фигуристка занимает второе место на Гран-при Франции
«Барселона» намерена предложить Месси контракт на всю жизнь
Стали известны ведущие жеребьевки финальной части ЧМ-2018
Игроки и персонал «Крыльев» не получали зарплату три месяца
Ибрагимович хочет вернуться в сборную Швеции и сыграть на ЧМ
Новости
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь