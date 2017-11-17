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19:19 (мск), источник: ТАСС

Сотскова идет второй после короткой программы на Гран-при Франции

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россиянка Мария Сотскова занимает второе место после короткой программы на пятом этапе серии Гран-при, проходящем во французском Гренобле.

Источник: ИТАР-ТАСС

Сотскова получила от судей 67,79 балла за короткую программу. Первое место занимает серебряный призер чемпионата мира 2017 года канадка Кэйтлин Осмонд (69,05 балла). Ранее Осмонд одержала победу на этапе Гран-при в Канаде. Третье место занимает японка Юна Шираива (66,05).

Россиянка Алина Загитова, которая победила на этапе Гран-при в Китае, получила 62,46 балла и занимает пятое место. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева расположилась на 11-м месте (53,03).

Фигуристки покажут произвольные программы в субботу. Начало — 16:00 мск.

Соревновательная часть французского этапа Гран-при по фигурному катанию завершится в субботу. В воскресенье пройдут показательные выступления.

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