Сотскова идет второй после короткой программы на Гран-при Франции
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россиянка Мария Сотскова занимает второе место после короткой программы на пятом этапе серии
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россиянка Мария Сотскова занимает второе место после короткой программы на пятом этапе серии
Сотскова получила от судей 67,79 балла за короткую программу. Первое место занимает серебряный призер чемпионата мира 2017 года канадка Кэйтлин Осмонд (69,05 балла). Ранее Осмонд одержала победу на этапе
Россиянка Алина Загитова, которая победила на этапе
Фигуристки покажут произвольные программы в субботу. Начало — 16:00 мск.
Соревновательная часть французского этапа