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10:32 (мск), источник: Советский спорт

Ледовая битва в Гренобле: Осмонд против Загитовой

Там ожидается серьезная схватка между двумя претендентками на олимпийские медали Пхенчхана-2018 — Кэтлин Осмонд из Канады и нашей Алиной Загитовой.

Источник: Советский спорт

Если судить по результатам начала сезона, именно эти две фигуристки являются главными преследовательницами Евгении Медведевой. Причем, если наша двукратная чемпионка и «полная» рекордсменка мира, даже допуская серьезные ошибки, все равно удерживает соперниц на приличной дистанции (разговоры о гипотетической дуэли Медведева-Загитова — это пока все-таки больше о будущем, чем о настоящем), то сравнение Загитовой с Осмонд уже сейчас дает на выходе примерную ничью. А значит, обещает интереснейшую борьбу в пятницу и субботу на льду Гренобля, столицы белой Олимпиады полувековой (1968 года) давности. Речь, можно сказать, идет о первом раунде схватки за серебро Пхенчхана!

ПИАФ И ЛЕБЕДЬ

Они обе выиграли свои первые этапы «Гран-при"-2017 с почти идентичными суммарными оценками. Разница в пользу Загитовой — 0,97 балла (по личным рекордам еще меньше — 0,33. Правда, российской дебютантке, проводящей свой первый «взрослый» сезон, победа в Пекине далась труднее: после короткой программы (с падением) она шла только четвертой. С другой стороны, Осмонд выиграла на домашнем этапе, где судьи были к ней весьма благосклонны. В произвольно программе канадка с одного прыжка упала, после другого удержалась на ногах лишь оттолкнувшись руками от борта и ото льда, вместо третьего сделала «бабочку» — и все равно получила весьма высокие оценки. А в Гренобле каток будет нейтральным.

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Любопытно, что золото Skate Canada-2017 стало для Осмонд первой за всю карьеру победой на турнирах элитного уровня. До прошлой осени канадку вообще воспринимали не очень-то всерьез, а сезон-2014/15 она целиком пропустила из-за тяжелой травмы. В такой ситуации многие просто заканчивают выступать, ведь в женском катании 20 лет — возраст ветерана. А Осмонд не просто вернулась, а вернулась совсем другой, куда сильнее самой себя прежней! Прекрасно помню, как на первом же «Гран-при» 2016-го она в короткой программе навязала борьбу Медведевой, а на следующем ту же программу выиграла. С той самой постановкой под песни Эдит Пиаф, которую канадка оставила и на нынешний, олимпийский сезон.

Программа, что и говорить, блестящая. В короткой Осмонд сейчас — бесспорно, «номер два» в мире, а может и полтора. Пусть у Загитовой посложнее набор прыжков, но по общему впечатлению ее «Черный лебедь», на мой вкус, все же уступает осмондовской Пиаф. В скорости, в мощи, в порыве. Кроме того, Осмонд с ее авторитетом (как-никак серебряный призер последнего ЧМ) имеет заведомое преимущество над нашей вчерашней юниоркой по баллам за «компоненты».

ЧАЙКОВСКИЙ И МИНКУС

Зато в произвольной программе все наоборот. Честно говоря, я вообще ни разу не видел, чтобы Осмонд чисто исполнила ее от начала до конца. Начать хорошо она еще может, но потом, когда кончается «время короткой», явно выбивается из сил и постоянно падает. Плюс новая постановка из смеси двух «лебедей» — того же черного голливудского и белого российского — смотрится, мягко говоря, спорно. Не очень понятно, с чего мощную канадку вдруг потянуло на русский классический балет.

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А вот у Загитовой что с балетом, что с произвольной все в порядке. В тот самый момент в середине программы, когда Осмонд начинает стремительно «умирать» под Чайковского, наша Алина-балерина только начинает прыгать под Минкуса. И прыгает так, что впору позавидовать самой Медведевой, — лучше всех в мире! В Пекине загитовский «Дон Кихот» совершенно покорил и публику, и судей. Во второй, большой программе, уже россиянка — мировой «номер два или даже полтора».

Пусть в пятницу Осмонд вполне способна вырваться вперед, зато в субботу Загитова наверняка будет догонять — и, даст бог, обгонит. Хотя в финале в начале декабря должны выступать обе — каждой даже третьего места во Франции хватит. И этот финал будет вторым предварительным раундом их дуэли. Последним перед Пхенчханом.

«ДАМЫ», «МУЖИКИ» И «ДЕВЧОНКИ»

В принципе, всех действующих звездных фигуристок можно условно разделить на три стиля. Осмонд возглавляет «мужское», силовое направление: высоченные, размашистые прыжки, максимальная скорость и плотность элементов. Туда же относятся другая канадка Гэбриэл Делмэн и «нетипичная японка» Вакаба Хигучи. В группе «дамского катания» — величаво-красивого, но менее сложного технически — лидирует, конечно, Каролина Костнер. Хотя там есть и наши: Анна Погорилая, Елена Радионова. А Медведеву, при всем ее огромном мастерстве, предлагаю все-таки определить в «девчонки». Вместе со столь же миниатюрными михарами-мияхарами, которые (в отличие от нашей Жени) с трудом отрываются ото льда, но при этом столь же редко ошибаются и тоже берут «детским» обаянием.

Куда в этой классификации «прицепить» Загитову? А непонятно пока. По росту-возрасту она — явная «девчонка». По прыжкам — пардон, но полноценный «мужик». Вот и сравним ее с Осмонд в этот уик-энд. Во французском городе Гренобле.

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