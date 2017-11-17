Загитова и Сотскова выступят на этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции

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Загитова и Сотскова являются фаворитами женских соревнований в Гренобле и претендентами на место в финале серии Гран-при, который пройдет в декабре в японской Нагое. Загитова выиграла этап в Пекине, Сотскова заняла второе место в канадской Реджайне, так что попадание Алины и Марии в число призеров турнира в Гренобле гарантирует им место в финале.

Туктамышева в Пекине заняла лишь седьмое место, потеряв шансы на выход в финал. Из числа участниц соревнований в Гренобле претендует на место в финале канадская фигуристка Кэтлин Осмонд, которая победила на домашнем этапе, опередив Сотскову. Победа в Гренобле может позволить выступить в домашнем финале и японке Маи Михаре.

Путевки в финал Гран-при в женском катании уже завоевала россиянка Евгения Медведева и итальянка Каролина Костнер.

В мужском турнире в Гренобле выступит Александр Самарин, который занял третье место на канадском этапе и сохраняет шансы на выход в финал, куда уже квалифицировался Михаил Коляда. Главные конкуренты 19-летнего Самарина — неоднократный чемпион мира и Европы испанец Хавьер Фернандес, а также японец Сёма Уно. Уно победил на этапе в Канаде, тогда как Фернандес неудачно выступил в Пекине, где остался лишь шестым, сохраняя призрачные шансы на выход в финал.

Конкурентами Самарина также являются американец Макс Аарон и Алексей Быченко, у которых в активе также по третьему месту на предыдущих этапах.

Тарасова и Морозов приехали за путевкой в финал

Евгения Тарасова и Владимир Морозов являются главными фаворитами турнира пар в Гренобле. Победив на домашнем этапе в Москве, бронзовые призеры чемпионата мира сделали хороший задел для выхода в финал Гран-при, где им не было равных год назад. Шансы на выход в финал сохраняют французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, а также итальянцы Николе Делла Моника и Маттео Гуаризе.

В этом виде программы уже гарантировали себе участие в финале китайцы Суй Вэньцзин и Хан Цун, отличные шансы сохраняет российская пара Ксения Столбова и Федор Климов. Могут выступить в финале и Кристина Астахова с Алексеем Рогоновым, которые, как и Столбова с Климовым, уже провели два своих этапа.

Фоторепортаж Медведева — лучшая в Москве Российская фигуристка Евгения Медведева стала победительницей этапа «Грап-при» в России.

Наконец, в соревнованиях танцевальных дуэтов в Гренобле выступят Александра Степанова и Иван Букин, а также Алла Лобода и Павел Дрозд. Степанова и Букин, заняв третье место на московском этапе, рассчитывают на участие в финале. Главными фаворитами турнира в Гренобле являются победители этапа в Пекине французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, канадский дуэт Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже, ставшие вторыми на домашнем льду, а также американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, занявшие второе место в Пекине.

В танцах гарантировали себе путевку в финал, победив на двух этапах, канадские олимпийские чемпионы Тесса Вирту и Скотт Моир. Хорошие шансы у россиян Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева, которые стали вторыми в Москве и третьими — в Пекине.