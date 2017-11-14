Двукратная чемпионка мира Медведева рассказала, как отметит 18-летие
Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как отметит свое 18-летие. Слова спортсменки приводит Glamour.
Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как отметит свое 18-летие. Слова спортсменки приводит Glamour.
«Я не любитель шумных компаний, алкоголь презираю, поэтому нет такого: «А-а-а, клуб, подарки, забирай меня скорей, восемнадцать мне уже».
Абсолютно спокойно отношусь к этой дате, не считаю
Я старше психологически? Вероятно. Я на катке с трех лет. Совсем в детстве было и обидно, и непонятно: ровесники играют на площадке, от них никто ничего не требует, на них никто не кричит.
А вот лет после десяти пришла
Ранее сообщалось, что Медведева выиграла этап