Двукратная чемпионка мира Медведева рассказала, как отметит 18-летие

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«Я не любитель шумных компаний, алкоголь презираю, поэтому нет такого: «А-а-а, клуб, подарки, забирай меня скорей, восемнадцать мне уже».

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Абсолютно спокойно отношусь к этой дате, не считаю каким-то суперпраздником.

Я старше психологически? Вероятно. Я на катке с трех лет. Совсем в детстве было и обидно, и непонятно: ровесники играют на площадке, от них никто ничего не требует, на них никто не кричит.

А вот лет после десяти пришла какая-то взрослая осознанность: даже если тренер ругается, понимаю — меня не хотят обидеть, скорее, разозлить и тем самым мотивировать, — сказала Медведева.