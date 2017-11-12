Медведева получила повреждение голеностопа
ТАСС, 12 ноября. Российская фигуристка Евгения Медведева получила незначительное повреждение правого голеностопа. Об этом спортсменка сообщила в интервью
ТАСС, 12 ноября. Российская фигуристка Евгения Медведева получила незначительное повреждение правого голеностопа. Об этом спортсменка сообщила в интервью
В субботу Медведева одержала победу на этапе
«Есть незначительные проблемы с правым голеностопом, но мы справляемся, — сказала Медведева. — Ничего страшного нет, все хорошо».
Также фигуристка рассказала о том, сложно ли было собраться с силами после ошибки в первом элементе программы. «Я просто понимала, что у меня нет другого выхода, — сказала спортсменка. — Не то чтобы сложно, просто тут включается не автоматизм даже, а “режим самосохранения”. Ты понимаешь, что у тебя есть один шанс, сделать еще один каскад, идешь и делаешь его».
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