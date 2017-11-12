Медведева получила повреждение голеностопа

В субботу Медведева одержала победу на этапе Гран-при в Японии, несмотря на падение в начале исполнения произвольной программы и ошибку в одном из элементов. После этой победы 17-летняя спортсменка получила право выступить в финале Гран-при.

Также фигуристка рассказала о том, сложно ли было собраться с силами после ошибки в первом элементе программы. «Я просто понимала, что у меня нет другого выхода, — сказала спортсменка. — Не то чтобы сложно, просто тут включается не автоматизм даже, а “режим самосохранения”. Ты понимаешь, что у тебя есть один шанс, сделать еще один каскад, идешь и делаешь его».