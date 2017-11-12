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15:19 (мск), источник: ТАСС

Медведева получила повреждение голеностопа

ТАСС, 12 ноября. Российская фигуристка Евгения Медведева получила незначительное повреждение правого голеностопа. Об этом спортсменка сообщила в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Источник: Reuters

В субботу Медведева одержала победу на этапе Гран-при в Японии, несмотря на падение в начале исполнения произвольной программы и ошибку в одном из элементов. После этой победы 17-летняя спортсменка получила право выступить в финале Гран-при.

«Есть незначительные проблемы с правым голеностопом, но мы справляемся, — сказала Медведева. — Ничего страшного нет, все хорошо».

Также фигуристка рассказала о том, сложно ли было собраться с силами после ошибки в первом элементе программы. «Я просто понимала, что у меня нет другого выхода, — сказала спортсменка. — Не то чтобы сложно, просто тут включается не автоматизм даже, а “режим самосохранения”. Ты понимаешь, что у тебя есть один шанс, сделать еще один каскад, идешь и делаешь его».

Серия Гран-при состоит из шести этапов. Уже состоялись турниры в России, Канаде, Пекине и Японии. 17—19 ноября пройдет этап во французском Гренобле, 24—26 ноября — американском Лейк-Плэсиде.

Финал Гран-при состоится в Нагое (Япония) 7—10 декабря.

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