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10:32 (мск), источник: Р-Спорт

Воронов в короне Ханю: российские фигуристы взяли половину золота этапа ГП в Осаке

МОСКВА, 12 ноя — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Четвертый этап Гран-при в Японии завершился для российских фигуристов удачно, однако двукратная чемпионка мира Евгения Медведева второй турнир подряд отметилась грубыми ошибками, а Сергей Воронов победил в отсутствие лидеров мирового одиночного катания.

Источник: AFP 2017

Этап Гран-при в Осаке завершился в воскресенье утром по московскому времени. Всего на турнире россияне завоевали 5 наград: 2 золота (Медведева, Воронов), 1 серебро (Ксения Столбова/Федор Климов — парное катание), 2 бронзы (Полина Цурская — женское одиночное катание; Кристина Астахова/Алексей Рогонов — в парах).

«Значительные улучшения» Синициной/Кацалапова

Виктория Синицина и Никита Кацалапов | Источник: Reuters

Российский дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов занимал промежуточное четвертое место по итогам короткого танца, в произвольном ситуация не изменилась: фигуристы Александра Жулина так и остались четвертыми, набрав по сумме обеих программ 177,15 балла. «Значительные улучшения по сравнению с Минском», — сказал спортсменам Жулин уже в kiss and cry, вспомнив турнир в Белоруссии с грубыми ошибками в обеих программах.

Победу в танцах на льду предсказуемо одержала канадская пара Тесса Вирчу/Скотт Мойр. В короткой программе они набрали 80,92 балла, что немного ниже мирового рекорда (82,68), установленного ими же на недавнем этапе в Канаде. В произвольной Вирчу/Мойр получили 117,72 балла (мировой рекорд — 119,33), а в сумме — 198,64 (мировой рекорд — 200,43).

Вторую итоговую позицию заняли американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (188,35), третью — итальянцы Анна Каппеллини/Лука Ланотте (186,56).

Должок Медведевой

Евгения Медведева | Источник: Reuters

Лидер мирового женского одиночного катания Медведева в который раз продемонстрировала солидный запас набираемых баллов и, как бы сказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, гармонию между хореографией и техникой, набрав в сумме 224,39 балла, более чем на 12 баллов обойдя ставшую второй итальянку Каролину Костнер (212,24).

Однако после падения с двойного акселя на этапе в Москве Медведева сорвала в произвольной программе первую попытку каскада тройной флип — тройной тулуп в Осаке. Евгения докрутила флип, но упала, получив за «отминусованный» прыжок 3,20 балла. Спустя двадцать секунд она зашла на тройной лутц, к которому, в принципе, можно было добавить тот самый каскадный тулуп, докрутила прыжок, но не смогла выехать.

Последующая комбинация вращений со сменой ноги вышла на максимальный четвертый уровень, а за ней техническая дорожка шагов — тоже на четвертый. Медведева двигалась по льду агрессивно и артистично, после чего на быстрой скорости зашла на тот самый «задолжавший» флип — тулуп, который сделала на тотальные «+2» итоговой стоимостью 11,96 балла. «Я недовольна моей произвольной программой, но рада, что сделала каскад тройной флип — тройной тулуп во второй части программы», — сказала фигуристка после проката.

Тройной риттбергер, каскады двойной аксель — двойной тулуп — двойной тулуп и тройной сальхов — тройной тулуп были также сделаны на «плюс». Чемпионка мира уже не смеялась над своими ошибками так, как в Москве, но с хорошим заделом выиграла во многом благодаря второй оценке.

Каролина Костнер, Евгения Медведева и Полина Цурская (слева направо) | Источник: Reuters

Техническую часть произвольной программы лучше других откатала вернувшаяся после многочисленных травм дебютантка взрослого международного сезона россиянка Полина Цурская. Ее оценка за технику в произвольной — 74,38 балла, что почти на 4 балла выше, чем у Медведевой (70,60). Но на данный момент Полина получает от судей компоненты заметно ниже ее потенциала.

За чисто исполненную программу Цурская получила от судей 65,77 балла во второй оценке, в то время как прокат Костнер с запоротым каскадом двойной аксель — ойлер — тройной сальхов был оценен в 75,71 балла за компоненты. В сумме Цурская стала третьей, проиграв итальянке около двух баллов (210,19).

Другая россиянка Алена Леонова стала шестой (190,95). Японка Сатоко Мияхара, вернувшаяся к большим стартам после травмы, показала большое количество брака в произвольной программе и стала пятой (191,80).

«Настоящий долгожитель» Воронов

Сергей Воронов | Источник: Reuters

В соревнованиях мужчин второй этап подряд первенствует российский фигурист. В Пекине китайца Цзинь Бояна и испанца Хавьера Фернандеса обыграл действующий чемпион России Михаил Коляда, а в Осаке победил Сергей Воронов, ставший на последнем национальном первенстве седьмым. За день до старта короткой программы травму на тренировке получил олимпийский чемпион Сочи японец Юдзуру Ханю, который не смог стартовать на родине и теперь пропустит Финал Гран-при.

В условиях, когда главными соперниками Воронова стали американцы Адам Риппон и Джейсон Браун с израильтянином Алексеем Быченко, россиянину достаточно было чисто исполнить в последний день каскад из четверного и тройного тулупов, тройной аксель да лутц в три оборота с помаркой, чтобы набрать итоговые 271,12 балла и выиграть золото.

«Без всяких сомнений, я рад выиграть этот турнир», — скромно заметил сам триумфатор. «Он настоящий долгожитель в мире фигурного катания, — сказал о Воронове известный хореограф Илья Авербух. — И его фанатичная любовь к спорту, его упорный труд вознаграждаются. Я думаю, это большая победа для него». Риппон — второй (261,99), Быченко — третий (252,07). Еще один россиянин Дмитрий Алиев — восьмой (223,45).

Победное серебро Столбовой/Климова

Суй Вэньцзин и Хань Цун (в центре), Ксения Столбова и Федор Климов (слева), Кристина Астахова и Алексей Рогонов (справа) | Источник: Reuters

В парном катании на японском этапе состоялся новый рекорд в произвольной программе, который установили действующие чемпионы мира китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, набравшие 155,10 балла и побившие прежнее мировое достижение, которое в 2013 году оформили россияне Татьяна Волосожар и Максим Траньков (154,66). «Для меня этот результат не стал сюрпризом, — сказал о достижении китайцев Траньков. — Они хорошо катаются, и давно пора было им уже это сделать».

По сумме программ дуэт из Поднебесной набрал 234,53 балла, что уступает рекорду Волосожар/Транькова (237,71). Второе место в Японии заняли олимпийские чемпионы Сочи в командных соревнованиях российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов, набравшие 222,74 балла.

«И второе место не проигрыш, а победа для них сейчас. Сезон начинался очень тяжело, но они уже практически в Финале Гран-при», — порадовался за ребят Траньков. А тренер дуэта Нина Мозер сказала, что Столбова и Климов пока готовы процентов на 70 от оптимальной формы. Третье место заняли россияне Кристина Астахова и Алексей Рогонов (203,64).

Сергей Воронов выиграл турнир фигуристов NHK Trophy
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