Россия покоряет восток: Медведева и Воронов обескуражили Осаку

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Второй день Гран-при Японии начался с соревнований спортивных пар, которые задали высокую планку всему вечеру.

В произвольной программе был установлен новый мировой рекорд чемпионами мира 2017 года Вэньцзин Суй / Цун Хань. Китайский дуэт получил за свой прокат 155,10 балла.

До сегодняшнего дня высшее достижение принадлежало олимпийским чемпионам Сочи Татьяне Волосожар и Максиму Транькову (154,66), который был установлен в 2013 году на соревнованиях Skate America. Таким образом, китайские спортсмены впервые в истории превысили рубеж в 155 баллов.

Серебряную медаль завоевали призеры Олимпийских игр 2014 года российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов с суммой 147,69 балла. После травм и неудачного сезона, дуэт набирает прежнюю форму и постепенно выходит на лидирующие позиции. По итогам двух этапов Гран-при спортсмены выиграли две серебряные медали и вышли в финал.

Вторая российская пара Ксения Астахова / Алексей Рогонов расположилась на третьем месте (133,17). Изначально Астахова и Рогонов были заявлены только на один этап, что означало невозможность квалифицироваться в финал. Однако, по праву домашнего этапа, они были заявлены на московский турнир, где также получили бронзу, и теперь ожидают выступления конкурентов на оставшихся двух этапах в надежде отобраться в финал.

В одиночном катании, как и в парном, особых изменений в турнирной таблице после короткой программы не произошло.

Россиянка Евгения Медведева добавила очередную победу в свою и без того богатую коллекцию. Однако не все было идеально в ее прокате. Первая половина программы началась не очень удачно. Медведева допустила падение на флипе — прыжке, с которым у фигуристки никогда не было проблем. Ошибка на заходе не позволила Евгении чисто приземлиться. Следом была помарка на лутце, но Медведевой удалось собраться к середине программы и чисто исполнить все последующие элементы. С суммой 224,39 балла Медведева осталась на первом месте.

Итальянка Каролина Костнер выиграла серебряную медаль. Многократная чемпионка Европы и чемпионка мира 2012 года навязала серьезную борьбу российским спортсменкам. Фигуристка, хорошо известная своими артистичными прокатами, поразила публику и на этот раз, заставив зрителей испытать всю гамму эмоций во время своего выступления.

Россиянка Полина Цурская выступила великолепно и с оценкой 140,15 балла показала второй результат в произвольной программе. Но по итогам двух соревновательных дней ей удалось взять лишь бронзовую медаль, уступив Костнер чуть менее двух баллов. Для вчерашней юниорки этот результат можно считать более чем успешным. Стоит отметить, что по технической оценке Цурская обогнала как Медведеву, так и итальянку.

Еще одной российской фигуристке Алене Леоновой удалось подняться на две позиции после первого дня соревнований, она получила 127,34 балла за произвольную программу и в итоге стала шестой по сумме двух прокатов (190,95).

У мужчин на втором этапе подряд произошла сенсация, особенно приятная для российских болельщиков. Триумфальную победу одержал 30-летний ветеран Сергей Воронов.

Прошлый год стал не очень удачным для спортсмена, что объясняется травмами и переходом от тренера Этери Тутберидзе к Инне Гончаренко. На чемпионате России 2016 года он оказался лишь седьмым и вынужден был завершить сезон. не исключено, что длинный перерыв пошел на пользу фигуристу, и в этом году он значительно прибавил.

Чистое исполнение короткой и произвольной программы позволило Воронову завоевать золото с суммой в 271,12 балла. После успешного проката фигурист поделился своими ощущениями от долгожданной победы.

«Сейчас я чувствую только усталость. Без всяких сомнений, я рад выиграть этот турнир. На разминке были определенные вопросы, она не была легкой, но когда я вышел на лед, благодаря поддержке зрителей, я смог собраться и откатал программу почти без единой ошибки», — приводит слова Воронова официальный сайт ИСУ.

Серебро выиграл американский спортсмен Адам Риппон (261,99), поднявшийся после произвольной программы с четвертой на вторую строчку, а бронзу получил представляющий Израиль украинец Алексей Быченко (252,07).

Второй российский участник соревнований Дмитрий Алиев, вышедший из юниоров в этом сезоне, показал сравнительно низкий результат в 223,45 балла с двумя падениями в произвольной программе и в итоге оказался восьмым.

В этот же день борьбу начали танцевальные дуэты, которые представили свои короткие программы. Олимпийские чемпионы 2010 года, Тесса Вирчу и Скотт Моир из Канады стали первыми с 80,92 балла. Следом за ними расположились американцы Захари Донохью / Мэдисон Хаббел (76,31), третье место заняли чемпионы Европы и мира 2014 года итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (75,87).

Россияне Виктория Синицина / Никита Кацалапов получили 72,49 балла за короткий танец и расположились на четвертой строчке.