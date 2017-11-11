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16:46 (мск), источник: Р-Спорт

Воронов победил на этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке

МОСКВА, 11 ноя — Р-Спорт. Россиянин Сергей Воронов стал победителем этапа серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит японской Осаке, в одиночном катании.

Источник: Reuters

Воронов, ранее показавший первый результат в короткой программе (90,06 балла), в субботу стал первым и в произвольной программе (181,06), набрав в сумме 271,12 балла, что стало его личным рекордом.

Второе место занял американец Адам Риппон (261,99), третьим стал представитель Израиля Алексей Быченко (252,07). Еще один россиянин Дмитрий Алиев занял в итоговом протоколе восьмую строчку (223,45).

Эта победа стала для 30-летнего россиянина первой на этапах Гран-при в карьере.

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