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Воронов победил на этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке
МОСКВА, 11 ноя —
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МОСКВА, 11 ноя —
Воронов, ранее показавший первый результат в короткой программе (90,06 балла), в субботу стал первым и в произвольной программе (181,06), набрав в сумме 271,12 балла, что стало его личным рекордом.
Второе место занял американец Адам Риппон (261,99), третьим стал представитель Израиля Алексей Быченко (252,07). Еще один россиянин Дмитрий Алиев занял в итоговом протоколе восьмую строчку (223,45).
Эта победа стала для 30-летнего россиянина первой на этапах