Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала об ошибке, допущенной в документах МОК
Столбова и Климов стали вторыми на этапе Гран-при в Японии
ТАСС, 11 ноября. Россияне Ксения Столбова и Федор Климов заняли второе место на этапе
ТАСС, 11 ноября. Россияне Ксения Столбова и Федор Климов заняли второе место на этапе
Победителями стали китайцы Суй Вэнцзинь и Цун Хань (234,53), которые также установили мировой рекорд в произвольной программе (155,10). Третье место заняла еще одна российская пара Кристина Астахова и Алексей Рогонов (203,64).
Столбова и Климов являются победителями финала
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