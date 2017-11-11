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12:58 (мск), источник: ТАСС

Столбова и Климов стали вторыми на этапе Гран-при в Японии

ТАСС, 11 ноября. Россияне Ксения Столбова и Федор Климов заняли второе место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии. По сумме двух программ они набрали 222,74 балла.

Источник: Reuters

Победителями стали китайцы Суй Вэнцзинь и Цун Хань (234,53), которые также установили мировой рекорд в произвольной программе (155,10). Третье место заняла еще одна российская пара Кристина Астахова и Алексей Рогонов (203,64).

Столбова и Климов являются победителями финала Гран-при 2015 года.

Серия Гран-при состоит из шести этапов. Уже состоялись турниры в России, Канаде и Пекине. 17—19 ноября пройдет этап во французском Гренобле, 24—26 ноября — американском Лейк-Плэсиде. Финал Гран-при состоится в Нагое (Япония) 7—10 декабря.

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