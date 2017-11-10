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19:55 (мск), источник: Р-Спорт

Слуцкая: Выступление на ОИ под нейтральным флагом — предательство

МОСКВА, 10 ноя — Р-Спорт. Двукратный призер Олимпийских игр в фигурном катании, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая назвала предательством выступление спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что решение по допуску сборной России до участия в Играх-2018 будет принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в начале декабря. Американское издание New York Times 6 ноября сообщило, что МОК рассматривает вариант, при котором сборную России допустят до Игр, но без права участвовать в церемонии открытия, а также при запрете исполнения национального гимна. Кроме того, существует вариант, при котором россияне выступят в Пхенчхане под нейтральным флагом.

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«Я никогда в жизни не выступала бы под нейтральным флагом, потому что считаю, что это предательство. Но это для меня лично, я до мозга костей патриот своей страны и отстаивала на Играх не что-то, а свою страну. Но это мое личное мнение, оно может расходиться с мнением других людей. Я понимаю, что Олимпиада — это главная цель любого спортсмена», — цитирует Слуцкую «ЮграМегаСпорт».

«Тот, кто является патриотом страны, наверное, поступит одним образом, а тот, кто является патриотом своего дела, поступит по-другому. Здесь было бы неверно не принять чью-то позицию. Я на собственном опыте знаю, что это такое — четыре года идти к Олимпийским играм. Тем более, если ты идешь лидером и у тебя 99,9% шансов, что ты выиграешь, — добавила Слуцкая. — Поэтому здесь у каждого своя позиция, может быть мне как человеку, завершившему спортивную карьеру, просто легче об этом говорить».

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