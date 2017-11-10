Слуцкая: Выступление на ОИ под нейтральным флагом — предательство

Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что решение по допуску сборной России до участия в Играх-2018 будет принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в начале декабря. Американское издание New York Times 6 ноября сообщило, что МОК рассматривает вариант, при котором сборную России допустят до Игр, но без права участвовать в церемонии открытия, а также при запрете исполнения национального гимна. Кроме того, существует вариант, при котором россияне выступят в Пхенчхане под нейтральным флагом.

«Я никогда в жизни не выступала бы под нейтральным флагом, потому что считаю, что это предательство. Но это для меня лично, я до мозга костей патриот своей страны и отстаивала на Играх не что-то, а свою страну. Но это мое личное мнение, оно может расходиться с мнением других людей. Я понимаю, что Олимпиада — это главная цель любого спортсмена», — цитирует Слуцкую «ЮграМегаСпорт».