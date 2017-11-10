Ханю из-за травмы снялся с этапа Гран-при в Осаке
МОСКВА, 10 ноя —
МОСКВА, 10 ноя —
В четверг днем во время тренировки в Осаке Ханю упал, когда пытался исполнить четвертой лутц, и получил травму правой лодыжки. После этого 22-летний фигурист продолжил тренировку, катаясь под музыку из своей произвольной программы, выполнил несколько вращений, однако прыжков больше не делал.
В тот же день представитель Японской федерации конькобежного спорта Тамио Судзуки сообщил, что Ханю проходит лечение, но отметил, что характер травмы пока не определен и еще неизвестно, будет ли фигурист участвовать в предстоящих соревнованиях.
Таким образом, Ханю, снявшись с этапа в Осаке, который пройдет