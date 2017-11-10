Ханю из-за травмы снялся с этапа Гран-при в Осаке

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Задорнов перед смертью отказался от "изнуряющего" лечения
На "Почте России" работник распылил газ в лицо 81-летней женщины
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Адвокат о жене Джигарханяна: что ей остается после плевков в душу
Текущие события
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Колумбия
Футбол. Сборные
14:35
Китай
Сербия
Футбол. Сборные
15:00
Япония
Бразилия
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз2
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Хоккей. Европа
16:00
Чехия
Швейцария
Футбол. Сборные
16:00
Грузия
Кипр
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс4
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз6
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис БлюзБ3
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс0
Миннесота Уайлд3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси ДэвилзОТ2
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз3
Чикаго Блэкхокс1
Хоккей. Европа
19:30
Канада
Швеция
Футбол. Сборные
21:00
Украина
Словакия
Хоккей. НХЛ
22:00
Колорадо Эвеланш
Оттава Сенаторз
Футбол. Сборные
22:45
Бельгия
Мексика
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Уругвай
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Уэльс
Футбол. Сборные
23:00
Англия
Германия
Футбол. Сборные
9.11
Шотландия0
Нидерланды1
Футбол. Сборные
9.11
Люксембург2
Венгрия1
Футбол. Сборные
9.11
Иран2
Панама1
Футбол. Сборные
9.11
Румыния2
Турция0
Все события
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Макаревич высмеял разрыв дипотношений Украины с РФ «поговоркой»
Скончался сатирик Михаил Задорнов - СМИ
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии
Хорваты разгромили греков в первом матче за право сыграть на ЧМ
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Как выглядят девушки, изменившие форму носа в домашних условиях
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
14Победа «Челси» над Моуринью, поражение Венгера от Гвардиолы и другие события выходных
16Карасев после дерби увидел победу баскетболистов ЦСКА
10:48 (мск), источник: Р-Спорт

Ханю из-за травмы снялся с этапа Гран-при в Осаке

МОСКВА, 10 ноя — Р-Спорт. Олимпийский чемпион Сочи в одиночном фигурном катании и рекордсмен мира японец Юдзуру Ханю снялся с четвертого этапа Гран-при в Осаке (Япония) из-за повреждения и теперь пропустит Финал серии в Нагое, сообщается в официальном микроблоге Международного союза конькобежцев (ISU) в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

В четверг днем во время тренировки в Осаке Ханю упал, когда пытался исполнить четвертой лутц, и получил травму правой лодыжки. После этого 22-летний фигурист продолжил тренировку, катаясь под музыку из своей произвольной программы, выполнил несколько вращений, однако прыжков больше не делал.

В тот же день представитель Японской федерации конькобежного спорта Тамио Судзуки сообщил, что Ханю проходит лечение, но отметил, что характер травмы пока не определен и еще неизвестно, будет ли фигурист участвовать в предстоящих соревнованиях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, Ханю, снявшись с этапа в Осаке, который пройдет 10—12 ноября, не сможет отобраться для участия в Финал Гран-при, который состоится с 7 по 10 декабря в Нагое (Япония).

Родченков давал российским спортсменам допинг, а потом уничтожил пробы
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии
Хорваты разгромили греков в первом матче за право сыграть на ЧМ
«Тампа» обыграла «Лос-Анджелес», у Кучерова гол и две передачи
Швейцарцы победили североирландцев в стыковом матче ЧМ-2018
Неймар поинтересовался у игроков «Барсы», примут ли его обратно
ЦСКА разгромил «Валенсию» и вышел в лидеры Евролиги
Шайба Слепышева помогла «Эдмонтону» победить «Нью-Джерси»
Новости
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь