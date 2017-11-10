Ханю из-за травмы снялся с этапа Гран-при в Осаке

Источник: РИА "Новости"

В четверг днем во время тренировки в Осаке Ханю упал, когда пытался исполнить четвертой лутц, и получил травму правой лодыжки. После этого 22-летний фигурист продолжил тренировку, катаясь под музыку из своей произвольной программы, выполнил несколько вращений, однако прыжков больше не делал.

В тот же день представитель Японской федерации конькобежного спорта Тамио Судзуки сообщил, что Ханю проходит лечение, но отметил, что характер травмы пока не определен и еще неизвестно, будет ли фигурист участвовать в предстоящих соревнованиях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.263888888888886% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbTU_V3FVzI/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">ANNOUNCEMENT It’s official, Yuzu has decided to withdraw from the NHK Trophy competition due to his injury, and thus won’t be able to qualify for the Grand Prix Final. Brian revealed that Yuzu was crying as he was forced to withdraw But I think it’s a good decision on Yuzu’s part. To continue competing with a possible injury might result in future worser injuries that might hinder him in other more important competitions (World Championships and of course, the Olympics). Yuzu is no longer the stubborn boy who decided to compete even with a concussion and bleeding chin. Yuzu has become more wiser now and has his goals prioritised. Let’s support and respect Yuzu’s decision together and shower him with the love that he deserves. That being said, GPF will be boring now without Yuzu and Javier #yuzu #yuzuru #yuzuruhanyu #hanyu #hanyuyuzuru </a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от 羽生結弦 Yuzuru Hanyu (@yuzu_yuzuru) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-10T04:52:52+00:00">Ноя 9 2017 в 8:52 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.