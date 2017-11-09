МОК косвенно подтвердил закрытие дела Сотниковой

Источник: РИА "Новости"

Дисциплинарная комиссия приняла решение, что данных по делу недостаточно для установления факта нарушения антидопинговых правил. Для защиты прав спортсмена его личность не раскрывается, однако, судя по всему, речь идет о чемпионке Сочи-2014 в женском фигурном катании Аделине Сотниковой.

Ранее в СМИ появилась информация, что комиссия во главе с Денисом Освальдом не нашла доказательств вины россиянки в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года.

Отмечается, что информатор ВАДА Григорий Родченков сообщил МОК, что Сотникова не была участником допинговой программы.