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20:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

МОК косвенно подтвердил закрытие дела Сотниковой

МОК на своем официальном сайте сообщил о прекращении разбирательств в отношении одного из российских участников Олимпиады-2014.

Источник: РИА "Новости"

Дисциплинарная комиссия приняла решение, что данных по делу недостаточно для установления факта нарушения антидопинговых правил. Для защиты прав спортсмена его личность не раскрывается, однако, судя по всему, речь идет о чемпионке Сочи-2014 в женском фигурном катании Аделине Сотниковой.

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Ранее в СМИ появилась информация, что комиссия во главе с Денисом Освальдом не нашла доказательств вины россиянки в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года.

Отмечается, что информатор ВАДА Григорий Родченков сообщил МОК, что Сотникова не была участником допинговой программы.

Сегодня стало известно, что комиссия МОК признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты на Олимпиаде в Сочи аннулированы. Ранее такое же решение было принято по двум другим представителям лыжной сборной, Александру Легкову и Евгению Белову.

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