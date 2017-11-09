Медведева и все-все-все

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Когда турнир собирает действующих чемпионов мира во всех четырех видах фигурного катания, вопрос о фаворитах впору закрывать. Особенно с учетом того, что все эти товарищи за минувшие месяцы стали, кажется, только лучше. Или, во всяком случае, точно не сдали назад.

ПАРАД ЧЕМПИОНОВ

Медведева — в числе тех немногих спортсменов, для которых словосочетание «должна оформить» применительно к турнирным задачам такого рода уже давно кажется не допущением, а чем-то естественным. Понятно, что в спорте бывает всякое. Как показывает пример Хавьера Фернандеса на этапе в Китае, даже с железобетонными фаворитами может случиться что угодно. Но мы, безусловно, избалованы тем, как двукратная чемпионка мира делает свою работу последние два года. Впрочем, в случае с Медведевой всегда есть, на что посмотреть, и без очевидных перспектив захватывающей драки за победу. В конце концов, фигуристка не так давно поменяла произвольную программу, и это тот самый случай, когда постановка может играть новыми красками на каждом следующем старте.

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Примерно в том же положении, что и Медведева, в Осаке будут Юдзуру Ханю, танцоры Тесса Вирту/Скотт Моир и парники Вэйнцзинь Суй/Цун Хань.

Если бы японский этап «Гран-при» был музыкальным фестивалем, Ханю, безусловно, имел бы статус хэдлайнера в мужских соревнованиях. А с точки зрения японских зрителей, вероятно, и всего турнира вообще. После того, как от выступления в Осаке отказался Патрик Чан, соперников у Ханю здесь не видно. Но он — сам по себе моноспектакль, который не стоит пропускать.

У Вирту и Моира в Японии будет свой стимул отжечь. У него, стимула, есть имена и фамилии — Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Сейчас два лучших дуэта мира развлекаются, отбирая друг у друга мировые рекорды. Спасибо расписанию серии, им еще стартовать поочередно на протяжении четырех недель подряд. Единственное, что беспокоит с позиции заинтересованного зрителя этого многосерийного блокбастера на льду — не расстреляет ли великолепная четверка запас боевых снарядов раньше времени. Впереди Олимпиада, и хочется, чтобы главное эпическое сражение, как и положено в нормальном фильме, состоялось там.

Главные вопросы о Вэйнцзинь Суй и Цун Ханем опять же связаны не столько с японским этапом, сколько с более глобальными перспективами, а ответы на них будут только в феврале.

Юдзуру ХАНЮ | Источник: Reuters

ДРАКА ЗА СПИНОЙ МЕДВЕДЕВОЙ

Может показаться, что все с этим этапом понятно и смотреть там любителям спортивной интриги не на что. Но это, конечно, не так. Напротив, турнир в Осаке обещает множество интриг «второго плана».

Например, в танцах. От того, как здесь распределятся места и насколько щедрыми будут арбитры с точки зрения баллов, будет во многом зависеть судьба Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева — в Японии выступает несколько их прямых конкурентов за путевку в финал серии. Свои два этапа чемпионы России уже прошли, набрав 24 балла. Многое будет зависеть от того, как выступят в Японии и что получат от арбитров Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью и Анна Каппеллини/Лука Ланотте. Для итальянцев этот этап — первый. У американцев уже есть одно третье место, и в Осаке им по идее вполне по силам стать вторыми. К тому же на канадском этапе Хаббел и Донахью набрали очень высокую общую сумму баллов — 189,43. А это — второй показатель, который учитывается при равенстве очков и совпадении самого высокого из занятых мест.

Кроме того, этап в Японии будет первым стартом в «Гран-при» для Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, от которых пока не знаешь, чего ждать, после весьма турбулентного начала сезона.

В соревнованиях пар по итогам японского этапа обеспечить себе выход в финал серии могут не только китайские чемпионы, но и Ксения Столбова с Федором Климовым. В теории россияне вполне способны даже пощекотать нервы фаворитам. Главное — не ошибаться.

Ожесточенное противостояние развернется в женском турнире за хрупкой спиной Медведевой. Достаточно назвать имена Каролины Костнер и двух «темных лошадок» этапа — Полины Цурской и японки Сатоко Миахары. Первая, как и Алина Загитова, в этом году дебютирует во взрослой серии «Гран-при». Миахара не так давно считалась лидером своей сборной, но пропустила всю вторую половину прошлого сезона из-за перелома ноги. Обе девушки знают вкус успеха, и обе прошли через серьезные проблемы со здоровьем. Японский этап должен показать, на что они способны в данный момент.

РОССИЯНЕ НА ЭТАПЕ

Женщины . Евгения Медведева, Полина Цурская, Алена Леонова.

Мужчины . Сергей Воронов, Дмитрий Алиев.

Пары . Ксения Столбова/Федор Климов, Кристина Астахова/Алексей Рогонов.

Танцы . Виктория Синицына/Никита Кацалапов.

РАСПИСАНИЕ

10 ноября, пятница

8:20. Пары (короткая программа)*

10:10. Женщины (короткая программа)

13:05. Мужчины (короткая программа).

11 ноября

6:45. Танцы (короткий танец)

8:35. Пары (произвольная программа)

10:40. Женщины (произвольная программа)

13:30. Мужчины (произвольная программа).

12 ноября, воскресенье

5:45. Танцы (произвольный танец).