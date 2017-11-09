Медведева и все-все-все
В пятницу японской Осаке стартует четвертый этап серии «Гран-при», где выход в финал должна оформить Евгения Медведева.
В пятницу японской Осаке стартует четвертый этап серии «Гран-при», где выход в финал должна оформить Евгения Медведева.
Когда турнир собирает действующих чемпионов мира во всех четырех видах фигурного катания, вопрос о фаворитах впору закрывать. Особенно с учетом того, что все эти товарищи за минувшие месяцы стали, кажется, только лучше. Или, во всяком случае, точно не сдали назад.
ПАРАД ЧЕМПИОНОВ
Медведева — в числе тех немногих спортсменов, для которых словосочетание «должна оформить» применительно к турнирным задачам такого рода уже давно кажется не допущением, а
Примерно в том же положении, что и Медведева, в Осаке будут Юдзуру Ханю, танцоры Тесса Вирту/Скотт Моир и парники Вэйнцзинь Суй/Цун Хань.
Если бы японский этап «Гран-при» был музыкальным фестивалем, Ханю, безусловно, имел бы статус хэдлайнера в мужских соревнованиях. А с точки зрения японских зрителей, вероятно, и всего турнира вообще. После того, как от выступления в Осаке отказался Патрик Чан, соперников у Ханю здесь не видно. Но он — сам по себе моноспектакль, который не стоит пропускать.
У Вирту и Моира в Японии будет свой стимул отжечь. У него, стимула, есть имена и фамилии — Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Сейчас два лучших дуэта мира развлекаются, отбирая друг у друга мировые рекорды. Спасибо расписанию серии, им еще стартовать поочередно на протяжении четырех недель подряд. Единственное, что беспокоит с позиции заинтересованного зрителя этого многосерийного блокбастера на льду — не расстреляет ли великолепная четверка запас боевых снарядов раньше времени. Впереди Олимпиада, и хочется, чтобы главное эпическое сражение, как и положено в нормальном фильме, состоялось там.
Главные вопросы о Вэйнцзинь Суй и Цун Ханем опять же связаны не столько с японским этапом, сколько с более глобальными перспективами, а ответы на них будут только в феврале.
ДРАКА ЗА СПИНОЙ МЕДВЕДЕВОЙ
Может показаться, что все с этим этапом понятно и смотреть там любителям спортивной интриги не на что. Но это, конечно, не так. Напротив, турнир в Осаке обещает множество интриг «второго плана».
Например, в танцах. От того, как здесь распределятся места и насколько щедрыми будут арбитры с точки зрения баллов, будет во многом зависеть судьба Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева — в Японии выступает несколько их прямых конкурентов за путевку в финал серии. Свои два этапа чемпионы России уже прошли, набрав 24 балла. Многое будет зависеть от того, как выступят в Японии и что получат от арбитров Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью и Анна Каппеллини/Лука Ланотте. Для итальянцев этот этап — первый. У американцев уже есть одно третье место, и в Осаке им по идее вполне по силам стать вторыми. К тому же на канадском этапе Хаббел и Донахью набрали очень высокую общую сумму баллов — 189,43. А это — второй показатель, который учитывается при равенстве очков и совпадении самого высокого из занятых мест.
Кроме того, этап в Японии будет первым стартом в «Гран-при» для Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, от которых пока не знаешь, чего ждать, после весьма турбулентного начала сезона.
В соревнованиях пар по итогам японского этапа обеспечить себе выход в финал серии могут не только китайские чемпионы, но и Ксения Столбова с Федором Климовым. В теории россияне вполне способны даже пощекотать нервы фаворитам. Главное — не ошибаться.
Ожесточенное противостояние развернется в женском турнире за хрупкой спиной Медведевой. Достаточно назвать имена Каролины Костнер и двух «темных лошадок» этапа — Полины Цурской и японки Сатоко Миахары. Первая, как и Алина Загитова, в этом году дебютирует во взрослой серии «Гран-при». Миахара не так давно считалась лидером своей сборной, но пропустила всю вторую половину прошлого сезона
РОССИЯНЕ НА ЭТАПЕ
Женщины. Евгения Медведева, Полина Цурская, Алена Леонова.
Мужчины. Сергей Воронов, Дмитрий Алиев.
Пары. Ксения Столбова/Федор Климов, Кристина Астахова/Алексей Рогонов.
Танцы. Виктория Синицына/Никита Кацалапов.
РАСПИСАНИЕ
10 ноября, пятница
8:20. Пары (короткая программа)*
10:10. Женщины (короткая программа)
13:05. Мужчины (короткая программа).
11 ноября
6:45. Танцы (короткий танец)
8:35. Пары (произвольная программа)
10:40. Женщины (произвольная программа)
13:30. Мужчины (произвольная программа).
12 ноября, воскресенье
5:45. Танцы (произвольный танец).
* — время московское.