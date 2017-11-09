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16:35 (мск), источник: Р-Спорт

Чемпион ОИ-2014 японский фигурист Юдзуру Ханю получил травму лодыжки на тренировке

МОСКВА, 9 ноя — Р-Спорт. Олимпийский чемпион Сочи в одиночном фигурном катании и рекордсмен мира японец Юдзуру Ханю получил повреждение правой лодыжки во время тренировки перед стартом четвертого этапа Гран-при в Японии, сообщает Japan Times.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в четверг днем во время тренировки в Осаке, где с 10 по 12 ноября пройдет четвертый этап Гран-при. Ханю упал, когда пытался прыгнуть четвертой лутц. После этого 22-летний фигурист продолжил тренировку, катаясь под музыку из своей произвольной программы, выполнил несколько вращений, однако прыжков больше не совершал.

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«Ханю повредил ногу, и он проходит лечение, поэтому он не будет присутствовать на пресс-конференции, — сказал представитель Японской федерации конькобежного спорта Тамио Сузуки журналистам. — Мы не знаем деталей травмы, и будет ли он участвовать в соревнованиях с пятницы. На данный момент никаких сведений от врача нет».

Если Ханю снимется с этапа в Осаке, то не сможет отобраться для участия в Финал Гран-при, который состоится с 7 по 10 декабря в Нагое (Япония).

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