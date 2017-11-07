Битва началась: когда Загитова свергнет Медведеву

Квота российской сборной в женском одиночном катании составляет три участницы, но последние два года все привыкли считать, что фигуристки будут бороться за два места на Олимпиаде, автоматически отдавая одно Евгении Медведевой. Это вполне справедливо, так как Евгения не проиграла с ноября 2015 года ни одного старта. Однако с начала олимпийского сезона устоявшийся порядок пошатнулся, и уже можно смело сказать, что российские девушки будут бороться лишь за одно место в сборной.

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Это связано со стремительным взлетом 15-летней Алины Загитовой — еще одной подопечной Этери Тутберидзе, под началом которой выступает двукратная чемпионка мира Медведева.

Получив 18 мая этого года в день своего 15-летия право выступать во взрослых соревнованиях, Загитова не стала отсиживаться в юниорах и сразу же ринулась завоевывать сердца болельщиков в самых престижных международных соревнования. И это ей удается. Алина стартовала уже в двух взрослых соревнованиях и одержала две победы. В сентябре юная россиянка завоевала Трофей Ломбардии, а в начале ноября выиграла третий этап Гран-при по фигурному катанию.

Пока Загитова и Медведева ни разу не пересеклись в очной схватке, и впервые это произойдет только на финале Гран-при в японской Нагое, который пройдет с 7 по 10 декабря.

Дуэль двух сильнейших россиянок ожидается болельщиками и экспертами с большим нетерпением. А самое интересное заключается в том, что в этом сезоне зрители увидят противостояние россиянок минимум трижды — после финала Гран-при спортсменки схлестнутся в январе на чемпионате Европы в Москве и в феврале на главном старте четырехлетия.

Когда Загитова побеждала всех в юниорских соревнованиях, ей уже прочили большое будущее, но вряд ли кто-то мог предположить, что уже в своем дебютном сезоне она начнет наступать на пятки сильнейшим фигуристкам планеты.

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В опасности находится даже Медведева.

Это не голословное утверждение, а результат наблюдения за прокатами спортсменок и динамики судейства их выступлений.

Ни для кого не секрет, что фигурное катание во многом полагается на репутацию спортсмена, которая завоевывается на соревнованиях.

Чем стабильнее выглядит на продолжительном отрезке времени фигурист, тем благосклоннее к нему относятся судьи.

Такое происходило и с Медведевой, которая только в последний год стала получать самые высокие баллы за компоненты среди всех участниц. Компоненты, а проще говоря — общее впечатление от проката — включают в себя пять составляющих: владение коньком, связующие элементы, артистизм, композиция и интерпретация музыки. Как раз в этой части общей оценки Медведева намного опережает всех своих конкуренток. А если добавить к этому чисто выполненные технические элементы, то Евгения становится недосягаемой ни для кого.

Что касается Загитовой, то за компоненты она в среднем получает на семь с небольшим баллов меньше Евгении.

Однако ее техническая оценка уже дважды превзошла баллы Медведевой в этом сезоне.

До Олимпийских игр в Пхенчхане осталось три месяца, и это достаточный срок для того, чтобы заработать себе соответствующую репутацию. Рассчитывать на то, что Загитова догонит в компонентах свою старшую соотечественнице вряд ли приходится, но сократить отставание возможно, а за счет более высоких баллов за технику Алина будет в состоянии навязать Медведевой равную борьбу.

И еще один немаловажный фактор, который может оказаться решающим, — это психология. Здесь преимущество будет на стороне Загитовой. Двукратная чемпионка мира приедет в Пхенчхан в статусе главного фаворита женского одиночного катания, от нее все без исключения будут ждать только победы, и любое место, кроме первого, будет рассматриваться как провал.

Под таким давлением Медведева выступает уже не первый год, однако Олимпиада — это особенный турнир, и Евгения поедет на него впервые в своей карьере.

Что касается Загитовой, то она свободна от высоких ожиданий, так как проводит дебютный сезон среди взрослых, и в случае неудачи репутация юной фигуристки если и пострадает, то не сильно. Отсутствие такого груза ответственности на своих плечах может раскрепостить юное дарование и позволить ей показать прокат не хуже, а то и лучше, чем у Медведевой.

Пожалуй, единственное, что может омрачить пребывание Загитовой в Пхенчхане — это японские болельщики, которые вне всяких сомнений прилетят в соседнюю Корею в огромном количестве. Очень велика вероятность того, что обычно благосклонная и хорошо разбирающаяся в фигурном катании японская публика на этот раз будет открыто болеть против Алины, и к этому есть предпосылки.

После завершения этапа Гран-при в Пекине крупное японское издание The Japan Times опубликовала статью, в которой обвинило судьей в том, что они украли победу у Вакабы Хигути.

Напомним, что в Китае из-за падения Загитова уступила Хигути в короткой программе чуть менее балла, но в произвольной отыгралась, а по сумме двух прокатов россиянка опередила японку на мизерные 1,36 балла. Правда и во второй соревновательный день Загитова не избежала ошибки — на тройном лутце фигуристка допустила недокрут, а Хигути прокатала свою программу чисто. Это и послужило поводом для недовольства.

«Судьи украли победу у Хигути. Хватит уже этого бреда. Хигути фантастически выступила в произвольной программе.

Она чисто исполнила семь тройных прыжков и выступала с такими эмоциями, что сердце замирало. Она великолепно выглядела в своем темно-синем платье и очень чисто исполняла элементы. Ее награда за это — второе место. Россиянка Загитова, конечно, талантливая и одаренная спортсменка, но у нее катание не так отполировано, как у Хигути. К тому же, все ее прыжки были специально перенесены на вторую часть программы, что получить бонусы.

Загитова даже падала в короткой программе.

Это просто неправильно. Она делит свою программу на артистическую и атлетическую части, — пишет издание.

Мало того, журналисты вспомнили победу Аделины Сотниковой в Сочи, где она опередила главного фаворита соревнований кореянку Ю-На Ким, что породило огромное недовольство в Корее:

«Уже четыре года прошло с того момента, как Сотникова обыграла Ю-На Ким. После этого фиаско в Сочи-2014 ничего не изменилось. Победитель получает второе место, а серебряный призер становится победителем».

Ситуация для Загитовой осложняется еще и тем, что Медведева уже давно признана японской публикой, которая поддерживает Евгению почти как свою соотечественницу, и в противостоянии россиянок большинство болельщиков будут на стороне двукратной чемпионки мира.