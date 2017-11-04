Золотая погоня Загитовой и сенсация Коляды

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Привезенных на светский вечер в РФ западных гостей удивил размах
Кремль отреагировал на идею США о наказании стран за работу с РФ
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Депортиво0
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Александрия0
Черноморец Од0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хаддерсфилд0
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед0
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон0
Бернли0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Суонси0
Брайтон & Хоув1
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА2
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо0
Спартак1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг0
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург0
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М0
Майнц1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гамбург1
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург1
Байер1
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив0
Динамо Р3
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик4
Трактор3
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Кубань1
Волгарь1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Анже
ПСЖ
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Северсталь
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Кротоне
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Эспаньол
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тосно1
Краснодар3
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава Сенаторз
Вегас Голден Найтс
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика0
Оренбург1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел0
Динамо СПб0
Футбол. Зарубежный
15:30
Стоук Сити2
Лестер2
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Страсбур
Хоккей. КХЛ
15:00
АвтомобилистОТ2
Металлург Мг3
Футбол. Зарубежный
15:00
Верес0
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
15:00
Валенсия3
Леганес0
Футбол. Зарубежный
22:45
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-20
Тамбов3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград1
Шинник1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К2
Крылья Советов4
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей0
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь3
Сочи4
Футбол. Первый дивизион
11:30
Зенит-21
Тюмень2
Хоккей. НХЛ
5.11
Сент-Луис Блюз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
5.11
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
5.11
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
5.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
5.11
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
5.11
Филадельфия Флайерз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
5.11
Даллас Старз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
5.11
Миннесота Уайлд
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур3
Салават Юлаев1
Хоккей. НХЛ
5.11
Аризона Койотс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
5.11
Ванкувер Кэнакс
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия1
Химки1
Хоккей. НХЛ
5.11
Лос-Анджелес Кингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
5.11
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс3
Нэшвилл Предаторз5
Все события
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Румынская ведущая в прямом эфире испугалась паука в трусах
Друг сказал, куда Дубовицкая пропала с эфиров
КХЛ готова запретить игрокам выступать на ОИ, если РФ отстранят
Мамун простилась со спортом, но осталась в сердцах болельщиков
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Неизбежность старения доказали математически
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
18:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Золотая погоня Загитовой и сенсация Коляды

Новая звезда сборной России Алина Загитова выиграла в Пекине свой первый в карьере взрослый этап «Гран-при», взлетев в произвольной программе с четвертого на первое место.

Источник: Спорт-Экспресс

Победителем китайских стартов также стал россиянин Михаил Коляда.

Это был интригующий вопрос — сможет ли самая многообещающая дебютантка сезона Алина Загитова с первой попытки выиграть свой первый в карьере взрослый этап «Гран-при»? Она смогла! В произвольной программе все прошло по идеальному сценарию: отпрыгала свое, получила фантастические оценки — и попробуй догони. В Китае ни у кого не получилось.

Читайте также
Рождение сверхновой. Загитова — первая на своем первом «Гран-при»

КОРОБКА С ШОКОЛАДОМ.

Можно выдыхать и праздновать. Но впадать в эйфорию и заранее надевать на 15-летнюю фигуристку все короны мира, как велико бы ни было искушение, не надо. Ведь что нам показывает китайский этап? Если Алина делает все запланированное — держись все живое и катающееся. К сожалению, сделать все в обеих программах, как и на турнире в Италии чуть раньше, в Китае у россиянки не получилось. И это в свете будущих стартов не может не настораживать.

Один коллега, недавно говоря о катании Михаила Коляды, процитировал знаменитый фильм «Форест Гамп» и за отсутствие стабильности сравнил россиянина с коробкой шоколадных конфет, где никогда не знаешь, какую вытащишь (читай, каким получится прокат). Катание Загитовой при всех его достоинствах пока похоже на такую же коробку. А значит, каждый старт мы обречены с запасом валидола у сердца ждать ответа на два главных вопроса.

Во-первых, прыгнет или нет? Драма технических козырей в том, что они срабатывают только тогда, когда прыжковый набор сделан безупречно или близко к тому. Без степаутов, бабочек, касаний рукой и тем более падений. У Загитовой в Китае в произвольной была только одна помарка — недокрученный тройной лутц. На этом Алина потеряла около балла в базовой оценке, но недокруты на практике не то чтобы сильно бьют по второй оценке. Не так как ошибки на приземлениях, во всяком случае. Особенно если арбитры настроены вполне дружелюбно.

Если Алина продолжит в том же духе или лучше — продолжится игра «уноси ноги». Но вот в короткой она упала — и, несмотря на дорогущий каскад, получите место за пределами первой тройки. Да, с крошечным отрывом от лидеров. Но при такой конкуренции, какая есть сейчас у женщин-одиночниц, сыграть свою предательскую роль может каждая сотая. Одна из самых обидных вещей, которая может случиться со спортсменом — необходимость всю жизнь потом сетовать, что от заветной медали или победы тебя отделило крошечное отставание. Канадские танцоры Кейтлин Уивер/Эндрю Поже, которых пару лет назад сотые балла отделили от победы на чемпионате мира, могли бы многое про это рассказать. Как потом оказалось, это был, видимо, их лучший шанс в карьере добиться такого успеха. Так что думать о сотых свысока не стоит.

Читайте также
Карьера Погорилой под угрозой

СУДЬИ — ТОЖЕ ЛЮДИ.

Второй вопрос: что Алине будут ставить за компоненты и качество исполнения элементов? В Китае арбитры не поскупились: почти все компоненты оказались за 8,5 или очень близко к тому. Для дебютантки — очень хорошо. В оценках за качество исполнения хотя и был предсказуемый довольно большой разброс, уже прорезаются и «+2», и даже заветные «+3». Может ли на другую бригаду судей специфическая загитовская пластика и манера кататься произвести менее выигрышное впечатление — кто сейчас даст гарантию, что нет?

В конце концов, в Китае ведь не было тех девушек, кто сегодня однозначно способен убрать соперниц второй оценкой. Главный конкурент Загитовой в произвольной японка Вакаба Хигучи — по сути, еще такой же новичок в большой игре, как и Алина. Как и Май Михара с Марин Хондой. Габриэль Далеман, которая в теории на правах призера чемпионата мира могла получить за компоненты заметно больше, в произвольной откаталась плохо. За плечами у более опытных россиянок Елизаветы Туктамышевой и Елены Радионовой — не самые убедительные сезоны с непопаданием в сборную. Видимо, поэтому сейчас арбитры к ним не слишком щедры.

За Туктамышеву, ставшую седьмой, было особенно обидно, учитывая наконец вернувшийся в ее программы тройной аксель, с которым она в произвольной справилась вполне неплохо. С другой стороны, несколько таких прокатов, как в Китае — и компоненты с более щедрыми плюсами за качество исполнения могут вернуться. Как и у Радионовой. Судьи ведь тоже люди. Все это заставляет с еще большим нетерпением ждать второго старта Загитовой в «Гран-при», который состоится в Гренобле через две недели. Тем более что там ей предстоит очная встреча с Кэйтлин Осмонд и Марией Сотсковой.

Читайте также
Россиянин Коляда победил на этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине

ПРОРЫВ КОЛЯДЫ.

Мужской турнир китайского этапа вполне может войти в историю как совершенно невероятный по сюжету. Двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес уже тут остался без финала «Гран-при». Американец Макс Аарон выиграл произвольную, сделав три хороших четверных, и в такой компании сумел забраться на пьедестал. Михаил Коляда выиграл турнир, завалив произвольную. Кто бы мог на такое поставить до начала турнира? Коляде спасибо за то, что мы наконец увидели наяву, а не в собственном воображении или чужом пересказе, как может выглядеть его короткая программа при безупречном исполнении. Собственно, именно эта шикарная короткая и созданный там запас в итоге и помогли лидеру сборной России. Теперь бы увидеть наконец хороший прокат произвольной. Впереди у Михаила финал «Гран-при» — чем не возможность?

А вот турнир танцоров болельщиков сборной России и персонально Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева скорее огорчил. Стань многократные чемпионы страны вторыми — участие в финале «Гран-при» было бы им гарантировано. Реакция спортсменов и их тренеров в уголке слез и поцелуев была показательна — видимое напряжение в ожидании оценок было таким, словно это чемпионат мира, если не что-то покруче. Таким же красноречивым было и разочарование, когда дуэт поставили только на третье итоговое место — ниже, чем Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса.

Американцы свое выступление в серии на этом этапе только начинают. Но решают они примерно те же задачи, что и россияне — не выпасть из числа гипотетических претендентов на олимпийскую бронзу. Ну и в более близкой перспективе — попасть в финал «Гран-при». Так что им это итоговое второе место тоже было очень нужно.

В целом танцевальный турнир в Пекине прозрачно намекнул: для арбитров есть две ведущие пары мира — и есть все остальные. Речь, понятно, о Тессе Вирту/Скотте Моире и Габриэле Пападакис/Гийоме Сизероне. Эти ребята соревнуются где-то в другой далекой галактике и уже в начале сезона по очереди бьют мировые рекорды, как орешки щелкают. В Китае Пападакис и Сизерон, например, стали первым в истории танцевальным дуэтом, разменявшим отметку в 200 баллов по сумме двух программ. Историческое событие, как ни крути.

У всех остальных другие заботы. Их много, а вакантное место на пьедестале, считай, одно. Очевидного репутационного гандикапа нет ни у кого. А значит, когда все соберутся на одном турнире, можно оказаться как на третьем месте, так и ближе к концу первой десятки. Не самое приятное в жизни ощущение.

Читайте также
Российский фигурист Михаил Коляда впервые в карьере вышел в Финал Гран-при

Теперь Екатерине и Дмитрию придется ждать результатов всех оставшихся этапов. Конкуренция в танцах сейчас о-го-го, и сюрпризы там возможны. У Бобровой/Соловьева сейчас 24 балла, и они первыми из элиты прошли оба своих этапа. На данный момент по 15 баллов есть у Пападакис/Сизерона, Вирту/Моира и брата и сестры Шибутани. С большой долей вероятности эти три дуэта наберут по 30 баллов и без проблем пройдут в финал. По 13 баллов имеют Уивер/Поже и Чок/Бэйтс, по 11 — Хаббелл/Донахью и Степанова/Букин. Еще не выступали в Гран-при Анна Каппеллини с Лукой Ланотте и Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Многие из перечисленных выше достойных людей попали на одни и те же этапы и будут пытаться отобрать очки друг от друга. Но очевидно, что мест в финале хватит не всем.

Кокорин троллит "Спартак" и Промеса. Довольно обидно
«Краснодар» обыграл «Тосно» в матче чемпионата России
КХЛ готова запретить игрокам выступать на ОИ, если РФ отстранят
Мамун простилась со спортом, но осталась в сердцах болельщиков
«Зенит» отправился в Казань на матч с «Рубином»
«Ахмат» — «Ростов»: стали известны стартовые составы
Фьюри: Я стал толстым, как свинья
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь