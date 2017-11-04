Золотая погоня Загитовой и сенсация Коляды
Новая звезда сборной России Алина Загитова выиграла в Пекине свой первый в карьере взрослый этап «Гран-при», взлетев в произвольной программе с четвертого на первое место.
Новая звезда сборной России Алина Загитова выиграла в Пекине свой первый в карьере взрослый этап «Гран-при», взлетев в произвольной программе с четвертого на первое место.
Победителем китайских стартов также стал россиянин Михаил Коляда.
Это был интригующий вопрос — сможет ли самая многообещающая дебютантка сезона Алина Загитова с первой попытки выиграть свой первый в карьере взрослый этап «Гран-при»? Она смогла! В произвольной программе все прошло по идеальному сценарию: отпрыгала свое, получила фантастические оценки — и попробуй догони. В Китае ни у кого не получилось.
КОРОБКА С ШОКОЛАДОМ.
Можно выдыхать и праздновать. Но впадать в эйфорию и заранее надевать на 15-летнюю фигуристку все короны мира, как велико бы ни было искушение, не надо. Ведь что нам показывает китайский этап? Если Алина делает все запланированное — держись все живое и катающееся. К сожалению, сделать все в обеих программах, как и на турнире в Италии чуть раньше, в Китае у россиянки не получилось. И это в свете будущих стартов не может не настораживать.
Один коллега, недавно говоря о катании Михаила Коляды, процитировал знаменитый фильм «Форест Гамп» и за отсутствие стабильности сравнил россиянина с коробкой шоколадных конфет, где никогда не знаешь, какую вытащишь (читай, каким получится прокат). Катание Загитовой при всех его достоинствах пока похоже на такую же коробку. А значит, каждый старт мы обречены с запасом валидола у сердца ждать ответа на два главных вопроса.
Если Алина продолжит в том же духе или лучше — продолжится игра «уноси ноги». Но вот в короткой она упала — и, несмотря на дорогущий каскад, получите место за пределами первой тройки. Да, с крошечным отрывом от лидеров. Но при такой конкуренции, какая есть сейчас у
СУДЬИ — ТОЖЕ ЛЮДИ.
Второй вопрос: что Алине будут ставить за компоненты и качество исполнения элементов? В Китае арбитры не поскупились: почти все компоненты оказались за 8,5 или очень близко к тому. Для дебютантки — очень хорошо. В оценках за качество исполнения хотя и был предсказуемый довольно большой разброс, уже прорезаются и «+2», и даже заветные «+3». Может ли на другую бригаду судей специфическая загитовская пластика и манера кататься произвести менее выигрышное впечатление — кто сейчас даст гарантию, что нет?
В конце концов, в Китае ведь не было тех девушек, кто сегодня однозначно способен убрать соперниц второй оценкой. Главный конкурент Загитовой в произвольной японка Вакаба Хигучи — по сути, еще такой же новичок в большой игре, как и Алина. Как и Май Михара с Марин Хондой. Габриэль Далеман, которая в теории на правах призера чемпионата мира могла получить за компоненты заметно больше, в произвольной откаталась плохо. За плечами у более опытных россиянок Елизаветы Туктамышевой и Елены Радионовой — не самые убедительные сезоны с непопаданием в сборную. Видимо, поэтому сейчас арбитры к ним не слишком щедры.
За Туктамышеву, ставшую седьмой, было особенно обидно, учитывая наконец вернувшийся в ее программы тройной аксель, с которым она в произвольной справилась вполне неплохо. С другой стороны, несколько таких прокатов, как в Китае — и компоненты с более щедрыми плюсами за качество исполнения могут вернуться. Как и у Радионовой. Судьи ведь тоже люди. Все это заставляет с еще большим нетерпением ждать второго старта Загитовой в «Гран-при», который состоится в Гренобле через две недели. Тем более что там ей предстоит очная встреча с Кэйтлин Осмонд и Марией Сотсковой.
ПРОРЫВ КОЛЯДЫ.
Мужской турнир китайского этапа вполне может войти в историю как совершенно невероятный по сюжету. Двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес уже тут остался без финала «Гран-при». Американец Макс Аарон выиграл произвольную, сделав три хороших четверных, и в такой компании сумел забраться на пьедестал. Михаил Коляда выиграл турнир, завалив произвольную. Кто бы мог на такое поставить до начала турнира? Коляде спасибо за то, что мы наконец увидели наяву, а не в собственном воображении или чужом пересказе, как может выглядеть его короткая программа при безупречном исполнении. Собственно, именно эта шикарная короткая и созданный там запас в итоге и помогли лидеру сборной России. Теперь бы увидеть наконец хороший прокат произвольной. Впереди у Михаила финал «Гран-при» — чем не возможность?
А вот турнир танцоров болельщиков сборной России и персонально Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева скорее огорчил. Стань многократные чемпионы страны вторыми — участие в финале «Гран-при» было бы им гарантировано. Реакция спортсменов и их тренеров в уголке слез и поцелуев была показательна — видимое напряжение в ожидании оценок было таким, словно это чемпионат мира, если не
Американцы свое выступление в серии на этом этапе только начинают. Но решают они примерно те же задачи, что и россияне — не выпасть из числа гипотетических претендентов на олимпийскую бронзу. Ну и в более близкой перспективе — попасть в финал «Гран-при». Так что им это итоговое второе место тоже было очень нужно.
В целом танцевальный турнир в Пекине прозрачно намекнул: для арбитров есть две ведущие пары мира — и есть все остальные. Речь, понятно, о Тессе Вирту/Скотте Моире и Габриэле Пападакис/Гийоме Сизероне. Эти ребята соревнуются
У всех остальных другие заботы. Их много, а вакантное место на пьедестале, считай, одно. Очевидного репутационного гандикапа нет ни у кого. А значит, когда все соберутся на одном турнире, можно оказаться как на третьем месте, так и ближе к концу первой десятки. Не самое приятное в жизни ощущение.
Теперь Екатерине и Дмитрию придется ждать результатов всех оставшихся этапов. Конкуренция в танцах сейчас