Золотая погоня Загитовой и сенсация Коляды

Источник: Спорт-Экспресс

Победителем китайских стартов также стал россиянин Михаил Коляда.

Это был интригующий вопрос — сможет ли самая многообещающая дебютантка сезона Алина Загитова с первой попытки выиграть свой первый в карьере взрослый этап «Гран-при»? Она смогла! В произвольной программе все прошло по идеальному сценарию: отпрыгала свое, получила фантастические оценки — и попробуй догони. В Китае ни у кого не получилось.

КОРОБКА С ШОКОЛАДОМ.

Можно выдыхать и праздновать. Но впадать в эйфорию и заранее надевать на 15-летнюю фигуристку все короны мира, как велико бы ни было искушение, не надо. Ведь что нам показывает китайский этап? Если Алина делает все запланированное — держись все живое и катающееся. К сожалению, сделать все в обеих программах, как и на турнире в Италии чуть раньше, в Китае у россиянки не получилось. И это в свете будущих стартов не может не настораживать.

Один коллега, недавно говоря о катании Михаила Коляды, процитировал знаменитый фильм «Форест Гамп» и за отсутствие стабильности сравнил россиянина с коробкой шоколадных конфет, где никогда не знаешь, какую вытащишь (читай, каким получится прокат). Катание Загитовой при всех его достоинствах пока похоже на такую же коробку. А значит, каждый старт мы обречены с запасом валидола у сердца ждать ответа на два главных вопроса.

Во-первых, прыгнет или нет? Драма технических козырей в том, что они срабатывают только тогда, когда прыжковый набор сделан безупречно или близко к тому. Без степаутов, бабочек, касаний рукой и тем более падений. У Загитовой в Китае в произвольной была только одна помарка — недокрученный тройной лутц. На этом Алина потеряла около балла в базовой оценке, но недокруты на практике не то чтобы сильно бьют по второй оценке. Не так как ошибки на приземлениях, во всяком случае. Особенно если арбитры настроены вполне дружелюбно.

Если Алина продолжит в том же духе или лучше — продолжится игра «уноси ноги». Но вот в короткой она упала — и, несмотря на дорогущий каскад, получите место за пределами первой тройки. Да, с крошечным отрывом от лидеров. Но при такой конкуренции, какая есть сейчас у женщин-одиночниц, сыграть свою предательскую роль может каждая сотая. Одна из самых обидных вещей, которая может случиться со спортсменом — необходимость всю жизнь потом сетовать, что от заветной медали или победы тебя отделило крошечное отставание. Канадские танцоры Кейтлин Уивер/Эндрю Поже, которых пару лет назад сотые балла отделили от победы на чемпионате мира, могли бы многое про это рассказать. Как потом оказалось, это был, видимо, их лучший шанс в карьере добиться такого успеха. Так что думать о сотых свысока не стоит.

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СУДЬИ — ТОЖЕ ЛЮДИ.

Второй вопрос: что Алине будут ставить за компоненты и качество исполнения элементов? В Китае арбитры не поскупились: почти все компоненты оказались за 8,5 или очень близко к тому. Для дебютантки — очень хорошо. В оценках за качество исполнения хотя и был предсказуемый довольно большой разброс, уже прорезаются и «+2», и даже заветные «+3». Может ли на другую бригаду судей специфическая загитовская пластика и манера кататься произвести менее выигрышное впечатление — кто сейчас даст гарантию, что нет?

В конце концов, в Китае ведь не было тех девушек, кто сегодня однозначно способен убрать соперниц второй оценкой. Главный конкурент Загитовой в произвольной японка Вакаба Хигучи — по сути, еще такой же новичок в большой игре, как и Алина. Как и Май Михара с Марин Хондой. Габриэль Далеман, которая в теории на правах призера чемпионата мира могла получить за компоненты заметно больше, в произвольной откаталась плохо. За плечами у более опытных россиянок Елизаветы Туктамышевой и Елены Радионовой — не самые убедительные сезоны с непопаданием в сборную. Видимо, поэтому сейчас арбитры к ним не слишком щедры.

За Туктамышеву, ставшую седьмой, было особенно обидно, учитывая наконец вернувшийся в ее программы тройной аксель, с которым она в произвольной справилась вполне неплохо. С другой стороны, несколько таких прокатов, как в Китае — и компоненты с более щедрыми плюсами за качество исполнения могут вернуться. Как и у Радионовой. Судьи ведь тоже люди. Все это заставляет с еще большим нетерпением ждать второго старта Загитовой в «Гран-при», который состоится в Гренобле через две недели. Тем более что там ей предстоит очная встреча с Кэйтлин Осмонд и Марией Сотсковой.

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ПРОРЫВ КОЛЯДЫ.

Мужской турнир китайского этапа вполне может войти в историю как совершенно невероятный по сюжету. Двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес уже тут остался без финала «Гран-при». Американец Макс Аарон выиграл произвольную, сделав три хороших четверных, и в такой компании сумел забраться на пьедестал. Михаил Коляда выиграл турнир, завалив произвольную. Кто бы мог на такое поставить до начала турнира? Коляде спасибо за то, что мы наконец увидели наяву, а не в собственном воображении или чужом пересказе, как может выглядеть его короткая программа при безупречном исполнении. Собственно, именно эта шикарная короткая и созданный там запас в итоге и помогли лидеру сборной России. Теперь бы увидеть наконец хороший прокат произвольной. Впереди у Михаила финал «Гран-при» — чем не возможность?

А вот турнир танцоров болельщиков сборной России и персонально Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева скорее огорчил. Стань многократные чемпионы страны вторыми — участие в финале «Гран-при» было бы им гарантировано. Реакция спортсменов и их тренеров в уголке слез и поцелуев была показательна — видимое напряжение в ожидании оценок было таким, словно это чемпионат мира, если не что-то покруче. Таким же красноречивым было и разочарование, когда дуэт поставили только на третье итоговое место — ниже, чем Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса.

Американцы свое выступление в серии на этом этапе только начинают. Но решают они примерно те же задачи, что и россияне — не выпасть из числа гипотетических претендентов на олимпийскую бронзу. Ну и в более близкой перспективе — попасть в финал «Гран-при». Так что им это итоговое второе место тоже было очень нужно.

В целом танцевальный турнир в Пекине прозрачно намекнул: для арбитров есть две ведущие пары мира — и есть все остальные. Речь, понятно, о Тессе Вирту/Скотте Моире и Габриэле Пападакис/Гийоме Сизероне. Эти ребята соревнуются где-то в другой далекой галактике и уже в начале сезона по очереди бьют мировые рекорды, как орешки щелкают. В Китае Пападакис и Сизерон, например, стали первым в истории танцевальным дуэтом, разменявшим отметку в 200 баллов по сумме двух программ. Историческое событие, как ни крути.

У всех остальных другие заботы. Их много, а вакантное место на пьедестале, считай, одно. Очевидного репутационного гандикапа нет ни у кого. А значит, когда все соберутся на одном турнире, можно оказаться как на третьем месте, так и ближе к концу первой десятки. Не самое приятное в жизни ощущение.

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