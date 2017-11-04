Пары из Китая выиграли домашний этап Гран-при по фигурному катанию

Российские спортсмены не принимали участия в этом турнире.

В отсутствии россиян никто не смог составить конкуренцию хозяевам льда. Два первых места заняли китайские пары. Победили Суй Вэньцзин и Хань Цун, вторыми стали Юй Сяоюй и Чжан Хао. На третье место по итогам двух программ поднялась пара из Канады Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро.