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17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Пары из Китая выиграли домашний этап Гран-при по фигурному катанию

Произвольной программой спортивных пар завершились в Пекине соревнования третьего этапа Гран-при по фигурному катанию Cup of China.

Источник: РИА "Новости"

Российские спортсмены не принимали участия в этом турнире.

В отсутствии россиян никто не смог составить конкуренцию хозяевам льда. Два первых места заняли китайские пары. Победили Суй Вэньцзин и Хань Цун, вторыми стали Юй Сяоюй и Чжан Хао. На третье место по итогам двух программ поднялась пара из Канады Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Cup of China. Пекин, Китай
Спортивные пары.

1. Суй Вэньцзин / Хань Цун (Китай) — 231,07.
2. Юй Сяоюй / Чжан Хао (Китай) — 205,54.
3. Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (Канада) — 194,52.

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