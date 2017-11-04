Пары из Китая выиграли домашний этап Гран-при по фигурному катанию

Российские спортсмены не принимали участия в этом турнире.
В отсутствии россиян никто не смог составить конкуренцию хозяевам льда. Два первых места заняли китайские пары. Победили Суй Вэньцзин и Хань Цун, вторыми стали Юй Сяоюй и Чжан Хао. На третье место по итогам двух программ поднялась пара из Канады Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Cup of China. Пекин, Китай
Спортивные пары.
1. Суй Вэньцзин / Хань Цун (Китай) — 231,07.
2. Юй Сяоюй / Чжан Хао (Китай) — 205,54.
3. Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (Канада) — 194,52.