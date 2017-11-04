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15:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Россиянин Коляда победил на этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине

Россиянин Михаил Коляда победил в соревнованиях мужчин на этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине.

Источник: РИА "Новости"

Второе место занял китаец Цзинь Боян, а замкнул тройку призёров американец Макс Аарон.

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Именно представитель США показал лучший результат в произвольной программе, где Коляда стал третьим.

Ещё один россиянин Александр Петров занял 11-ю позицию.

Фигурное катание. Серия Гран-при. Третий этап. Пекин, Китай
Мужчины. Итоговое положение

1. Михаил Коляда (Россия) — 279,38.
2. Цзинь Боян (Китай) — 264,48.
3. Макс Аарон (США) — 259,69…
11. Александр Петров (Россия) — 186,02.

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