Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Россиянин Коляда победил на этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине
Россиянин Михаил Коляда победил в соревнованиях мужчин на этапе
Россиянин Михаил Коляда победил в соревнованиях мужчин на этапе
Второе место занял китаец Цзинь Боян, а замкнул тройку призёров американец Макс Аарон.
Именно представитель США показал лучший результат в произвольной программе, где Коляда стал третьим.
Ещё один россиянин Александр Петров занял 11-ю позицию.
Фигурное катание. Серия
Мужчины. Итоговое положение
1. Михаил Коляда (Россия) — 279,38.
2. Цзинь Боян (Китай) — 264,48.
3. Макс Аарон (США) — 259,69…
11. Александр Петров (Россия) — 186,02.